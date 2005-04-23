به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي دو مير ، وي خاطر نشان كرد: بدون آن‌ كه بدانيم، بسياري از اوقات از برگزاري برخي نشست‌ها و بزرگداشت‌ها لذت مي‌بريم چرا؟ به گمانم بدان خاطر است كه انديشمندان و دانشوران ياد آور خاطرات خوش هر ملت اند؛ ملت‌ها با مراجعه با آن‌ها براي خود سندي قابل اعتبار از توانمندي‌ها و شايستگي‌هايشان ارائه مي‌دهند ضمن اين‌كه مي‌توانند در برابر ديگران سربلند و بشكوه بايستند و به پشتوانة متفكران خود راه پيشرفت ديگران را نيز آباد كنند.



وي افزود : ما بدون اين‌كه بدانيم از ناداني هراسانيم درست بدان گونه كه از دانايي لذت مي‌بريم از جاهلان دوري برمي‌گزينيم همان‌گونه كه دوست داريم همواره به دانشوران نزديك باشيم.



مكتبي در ادامه تأكيد كرد : حكيمان استرآباد (ميرداماد و ميرفندرسكي) كوشندگاني بوده‌اند كه توانسته‌اند شناسنامه‌اي روشن از مردم ديار ما به ما و به ديگران بنمايانند پس شايسته است برايشان آيينگي كنيم و اگر مي‌توانيم آيينه‌اي باشيم شفاف و زلال بسان علم و دانش تا استطاعت انتشار آن‌ها را بيابيم.



رييس دائره المعارف استان گلستان اضافه‌كرد: بيشتر و مهم ‌تر از برگزاري چنين نشست‌هايي كه البته فرخ و مبارك نيز هست تلاش در جهت عمومي كردن دانايي و گسترش فرهنگ دانش‌ محوري در جامعة امروز است اگر مي‌خواهيم آيندگان نيز از ما حكيماني برگزينند و برخود ببالند بايد بكوشيم تا با هر نشست و هر گام در پي گسترش دانايي باشيم. حكيمان استرآباد البته تلنگري جدي به ذهن نسل امروز استرآباد نيزهست كه فراموش نكنند نسل آينده از آن‌ها همين انتظار را دارد آن‌كه در دامن خود حكيمان و دانشوران بسيار بپرورانند.



وي همچنين ضمن اشاره به اين كه براي رسيدن به اين هدف دلنشين راهي جز گسترانيدن آگاهي نداريم كه اگر چنين نباشيم جزو صفحاتي از تاريخ خواهيم بود كه نخواندن آن براي نسل‌هاي بعد بسيار دلپذيرتر است تا مرور دوبارة آن صفحات، ادامه داد: بايد بكوشيم نخبگان تأثير گذار را به عامة مردم نزديك كنيم. آن‌ها چنان غرق حل و فصل پيچيدگي‌هاي علمي خويشند كه مهلت انديشيدن پيرامون خود را ندارند .



وي افزود: دنياي امروز بسان جنگلي است كه درختان آن هر روز براي رسيدن به نور از يكديگر پيش مي‌افتند. در چنين فضايي پيچك شدن يا شاخة ترد و نازك يك نهال بودن ثمره‌اي ندارد. بايد درختي ستبر بود و ستبري در دانش و انديشه جز به مدد و رشد همگاني ميسر نيست. بايد بكوشيم دانش و انديشه عمومي شود تا ما نيز سربلند ترين درخت اين جنگل باشيم. سرسبز و سربلند.



مدير مسئول روزنامة گلشن مهر در خاتمه گفت : چنين نشست‌هايي نشانگر تأكيد بر خرد ورزي و عقل محوري‌ است و اين‌كه در آغازين سال‌هاي قرن 21 بدانيم بيشتر از هر زماني نيازمند شناخت انديشمندان و دانشوران خويشيم و بيشتر از هر زماني نيازمند تكيه دادن به آن‌ها.