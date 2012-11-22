اصل و سود تسهیلات بانکی کشاورزی خوزستان استمهال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیخسرو چنگلوایی افزود: با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی و با استناد به اصل 128 قانون اساسی پرداخت مانده بدهی تسهیلات دریافت شده توسط بهره برداران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از ابتدای سال 1389 تا پایان شهریور ماه سال جاری اعم از اصل و سود تا سقف 100میلیون ریال به مدت یک سال مهلت داده شد.

وی با تاکید بر پدیده خشکسالی در سنوات اخیر در استان عنوان ساخت: در استانهایی که در پنج سال با خشکسالی مواجه بوده اند از جمله استان خوزستان، با تائید وزارت کشور اصل تسهیلات مذکور پس از تصویب ستاد اجرای توسعه بخش کشاورزی استان حداکثر تا پنج سال قابل تقسیط است.



چنگلوایی حضور وام گیرندگان و ضامنین برای امهال و قسط بندی مجدد در شعب بانکهای عامل را الزامی دانست و تصریح کرد: اعتبار پرداخت سود و کارمزد امهال از محل اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تامین خواهد شد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: فهرست مشمولان پس از ارائه توسط بانکهای عامل و تائید ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان نهایی و به بانکهای عامل اعلام خواهد شد.



وی در پایان خواستار تشکیل کارگروه مربوطه در اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان برای اعلام استان خوزستان به عنوان استان برخوردار از مصوبه یاد شده شد.



