بهداشت و درمان نفت آبادان رتبه نخست کاهش مرگ و میر را کسب کرد

سید محمد مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر نقش موثر بیمارستان صنعت نفت آبادان در کاهش مرگ و میر شهروندان منطقه خود گفت: این بیمارستان با داشتن متخصصان با تجربه و مرکز اورژانس مجهز توانسته است در این راستا گامهای موثری بردارد.

وی از استاندارد سازی در جذب نیروی انسانی متخصص از نظر کیفی، راه اندازی واحد تریاژ اورژانس مطابق با استاندارد کشوری برای نخستین بار در منطقه به عنوان دلایل کاهش مرگ و میر در این بیمارستان ذکر کرد.



مجتهد زاده افزود: برگزاری دورهای آموزشی احیای اطفال و بزرگسالان و مهارتهای حاکمیت بالینی و اجرای منشور حقوق بیمار، در اختیار گذاردن دستورالعمل ها و روشهای ایمنی بیماران و آماده سازی از دیگر فعالیتهای این مرکز در راستای کاهش مرگ و میر در منطقه بوده است.

وی اظهار کرد: تدابیر لازم برای استقرار بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار و دوستدار مادر، تهیه مچ بند پرینتری در راستای شناسایی صحیح بیمار در جهت افزایش ضریب ایمنی و پیشگیری از خطاهای ناشی از عدم شناسایی صحیح بیماران از دیگر فعالیتهای این بیمارستان به شمار می رود.



سرپرست مرکز بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان تصریح کرد: راه اندازی شبکه بی سیم برای دسترسی سریع تر و آسان تر سوپروایزرها، مشاورهای تلفنی متخصصان، تجهیز تمامی برانکاردها به کپسول اکسیژن پورتابل در حمل و نقل و انتقال بیماران، در جلوگیری از اتلاف وقت و بالا بردن کیفیت کار موثر بوده است.



مجهد زاده با اشاره به رفع مشکلات فنی و تجهیزاتی بخش آی سی یو (ICU) از افزایش پذیرش بیمار در این بخش خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا این روند همچنان ادامه یابد.



وی یادآور شد: ایجاد نظام مراقبتی تغذیه خانواده و اصلاح رفتارهای زندگی از سنین کودکی از دیگر برنامه های مرکز بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان است.

