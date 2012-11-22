باید با اتحاد در مسیر اصلاح ساختارهای حاکم بر جهان گام برداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،دکتر محمود احمدینژاد عصر چهارشنبه به وقت محلی پس از ورود به پاکستان، در دیدار اساتید و نخبگان این کشور با بیان اینکه امروز همه جهان بر ظلم و بیعدالتی میسوزد، با طرح این سوال که آیا در بقیه مناطق دنیا وضعیتی بهتر از افغانستان، غزه و فلسطین حاکم است؟ گفت: مردم اروپا و آمریکا از ظلم و بیعدالتی به ستوه آمدند اما فریاد آنها به جایی نمیرسد و شرایط به گونهای است که همه جوامع بشری تحت ظلم و ستم بسر میبرند.
احمدینژاد با بیان اینکه تجلی اسماء و صفات الهی و رسیدن انسان به جایگاه خلیفة اللهی نیازمند عوامل و شرایطی است، توحید را مهمترین عامل در این زمینه عنوان کرد و گفت: توحید محور همه خوبیها و کمالات انسانی است و خارج از توحید هیچ ارزش و زیبایی وجود ندارد. همه پیامبران ابتدا انسان را به توحید دعوت کردند چرا که توحید ستون فقرات انسانیت انسان است.
رییسجمهور عدالت را عامل دیگر تجلی اسماء الهی توسط انسان دانست و گفت: عدالت تنها راه رسیدن به کمال و سعادت بشری است و اگر عدالت نباشد استعدادهای انسان شکوفا نمیشود و دومین ماموریت پیامبران الهی، برپایی عدالت بوده است.
احمدینژاد افزود: استقرار عدالت نقطه شروع حرکت کمالی انسان است و این برخلاف تصور عدهای است که میگویند بشریت باید در قله تلاش خود به عدالت برسد در حالی که عدالت نقطه آغاز حرکت انسان به سمت قله کمال است.
رییسجمهور با بیان اینکه عشق و محبت به انسانها از دیگر عوامل تجلی اسماء و صفات الهی و رسیدن انسان به جایگاه خلیفةاللهی است، گفت: اگر در دل انسان نسبت به سایر انسانها محبت و عدالت نباشد، انسانیت انسان شکوفا نمیشود و پیامبر عزیز اسلام تجلی رحمت، عشق و مهربانی حتی برای دشمنان خود بود و در وجودشان اثری از کینه و دشمنی وجود نداشت.
وی با بیان اینکه دشمنان و صهیونیستها چنین تبلیغ میکنند که دین اسلام با جنگ و خونریزی اشاعه پیدا کرد، اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) در طول عمر شریفشان 70 جنگ داشتند که در تمام آنها 150 مسلمان شهید و 250 نفر از دشمنان کشته شدند و مجموع کشتهها 400 نفر بود اما کسانی که با انداختن یک بمب اتم در هیروشیما 250 هزار نفر را قتل عام کردند، چنین تبلیغ میکنند که دین پیامبر اسلام با جنگ پیش رفته است.
رییسجمهور گفت: توحید با عشق، محبت و رحمت منتشر میشود و ایمان و اعتقاد قلبی است که هرگز با شمشیر حاکم و مستقر نمیشود.
احمدینژاد با اشاره به علت مستقر نشدن عدالت، عشق و پاکی در جهان، اظهار کرد: علت اصلی آن است که در نقطه مقابل حرکت موحدان شیطان قرار دارد و مهمترین نقشه شیطان آن است که انسان را از انسانیت خود دور کند.
وی گفت: در طول تاریخ دو کاروان توحید و شیطانیان و شیطانپرستان مقابل هم بوده و تاریخ صحنه نبرد حق و باطل است و پیروان شیاطین بخاطر اینکه از روشهای غیرانسانی استفاده میکنند، در اکثر مقاطع حاکم بودند.
احمدینژاد گفت: 400 سال اخیر صحنه حاکمیت عده قلیل ضدبشر بر کل جهان است، در مقطعی طولانی بردهداری را مستقر کردند و مردم مظلوم و محروم آفریقا را به بردهگی کشیدند و صد سال هم استعمار در دنیا حاکم بود و به این وسیله ثروت و فرهنگ ملتها را غارت کردند و برای خود ثروت اندوختند.
رییسجمهور خاطرنشان کرد: زمانی که مبارزات ضدبردهداری و استعماری در دنیا به راه افتاد و کشورها مستقل شدند، به ظاهر بردهداری و استعمار از بین رفت. اما بردهداران و استعمارگران ماندند و با تغییر چهره با شیوههای جدیدی بر دنیا مسلط شدند و کشوری مثل آمریکا با تسلط بر شورای امنیت و با زورگویی بر همه دنیا، ملتها را غارت میکند.
احمدینژاد روش دیگر غارت ثروت ملتها را حاکم کردن دلار بر مناسبات اقتصادی جهان عنوان کرد و گفت: دولت آمریکا طلا را پشتوانه انتشار هر قطعه اسکناس دلار قرار داده بود اما به طور یکطرفه این تعهد را لغو کرد و بیش از 32 هزار میلیارد دلار کاغذی چاپ و در دنیا منتشر کرده است و این را میتوان بزرگترین غارت تاریخ نامید.
رییسجمهور خاطرنشان کرد: هر ملتی بخواهد در مسیر پیشرفت از محدوده خاصی عبور کند، سلطهگران بلافاصله به بهانههای مختلف در مسیر پیشرفت آن ملت مانعتراشی میکنند.
وی با تاکید بر لزوم شناخت روشهای دشمنان برای اعمال فشار و محدودیت بر ملتها گفت: مهمترین طراحی دشمن ایجاد تفرقه و اختلاف بین ملتهاست. در جامعه آمریکا و اروپا بیشترین زمینه اختلاف وجود دارد، به گونهای که در نیمه اول قرن بیستم در جریان دو جنگ در اروپا بیش از 70 میلیون انسان کشته شدند و تاریخ اروپا سرشار از جنگ و کشتار است، اما آنان تصمیم گرفتهاند با هم متحد شوند و تفرقه و اختلاف را به سایر ملتها منتقل کنند.
رییسجمهور هدف از تاسیس رژیم صهیونیستی را ایجاد اختلاف در بین ملتهای منطقه دانست و گفت: مهمترین ماموریت صهیونیستها ایجاد تفرقه و اختلاف بین ملتهای منطقه است. اینکه به غزه حمله میشود انتظار آن است که همه ملتها و دولتهای منطقه به صورت متحد و یکپارچه از مردم غزه حمایت و دفاع کنند، اما متاسفانه بعضی از دولتها اصولا علیه مردم غزه قرار میگیرند. اگر چه مسلمان و عرب هستند علیه برادران مسلمان و ضد عرب رفتار میکنند و همه این شرایط را دشمنان صهیونیست و استعمارگران ایجاد کردهاند.
احمدینژاد ایجاد تفرقه قومی را از روشهای دشمنان و شیاطین دانست و گفت: تقسیمبندی ملتها به عرب و عجم و برتری دادن به نژاد و زبان از روشهای سلطهگران است این در حالی است که پیامبر عزیز اسلام 1400 سال قبل قومیت را کنار زدند.
رییسجمهور خاطرنشان کرد: دشمنان از تفرقه مذهبی نیز برای ایجاد اختلاف بین ملتهای مسلمان استفاده میکنند و در این خصوص مسلمانان را به شیعه و سنی طبقهبندی کردهاند در حالی که آنها دارای پیامبر، کتاب و سنت مشترکی هستند.
وی اضافه کرد: این تقسیم بندیهای مذهبی در حالی است که هیچ کس نمیتواند ادعا کند مانند پیامبر زندگی و رفتار میکند چرا که فاصله ما با پیامبر گرامی اسلام(ص) از زمین تا آسمان است. لذا تازه باید دست به دست هم داده تا پیامبر اسلام(ص) را بشناسیم و با کمک یکدیگر از ایشان تبعیت کنیم ولی متاسفانه دشمنان عدهای را به جایی رساندهاند که با القائات تفرقه افکنانه مذهبی همدیگر را میکشند و پول نفت و ثروت مسلمانان را برای ایجاد تفرقه هزینه میکنند و این همه از نقشه دشمنان صهیونیست و استعمارگران است، چرا که باید ابتدا تفرقه و دودستگی ایجاد کنند تا سپس بتوانند کشورها را اشغال و زیربمباران خود قرار دهند.
رییسجمهور تصریح کرد: اگر ایران، پاکستان و افغانستان با هم یکپارچه و متحد باشند، هیچ دولتی نمیتواند به آنها زور بگوید.
احمدینژاد با اشاره به راهحل غلبه بر توطئه و تفرقهافکنی دشمنان گفت: اگر هر ملت و دولتی فقط به فکر نجات خویش باشد، بیتردید شکست خواهد خورد و راهحل اساسی این است که همه ملتها دست به دست هم برای نجات جهان با یکدیگر مشارکت کنند و تا زمانی که صهیونیستها بر مراکز اصلی دنیا حاکم باشند، هیچ کس نمیتواند خود را نجات دهد.
رییسجمهور تصریح کرد: همه باید دست در دست یکدیگر برای حاکمیت عدالت در جهان تلاش کنند و اگر شورای امنیت و سازمان ملل و مراکز اقتصادی جهان به نفع بشریت اصلاح و تغییر یابد، دیگر جایی برای سلطه سلطهگران وجود نخواهد داشت.
احمدینژاد گفت: از توطئههای دشمنان این است که توانمندیهای ملتها را در نظر خود آنان کوچک و ناچیز جلوه میدهند و قدرت خود را بزرگ و اسطورهای القاء میکنند.
رییسجمهور با بیان اینکه صهیونیستها و حامیان آنها بسیار، بسیار ضعیف و شکننده هستند، اظهار کرد: مردم منطقه کوچکی مانند غزه در مقابل صهیونیستها ایستاده و پیروز شدند و این نشان میدهد که اگر تمام ملتهای منطقه دست به دست هم بدهند، در آن صورت دیگر کسی جرأت نخواهد کرد در پنج هزار نقطه دنیا پایگاه نظامی و اطلاعاتی ایجاد کند.
احمدینژاد تصریح کرد: قدرت دشمنان از خودشان نیست بلکه از ضعف و تفرقه ملتهاست و اگر ملتها دست به دست هم دهند، بلافاصله دشمنان صحنه را خالی خواهند کرد و اصلاً نیازی به جنگ و درگیری هم نیست.
رییسجمهور تاکید کرد: امروز همه رهبران و دلسوزان جهان باید پرچم وحدت را بلند کنند و همه آگاه باشند که هر یک نفر که در جهان کشته میشود، هر چند مسلمان نباشد، برادران و خواهران ما هستند.
احمدینژاد با بیان اینکه اگر دریافت و برداشت خود را از اسلام اصلاح نکنیم، همیشه تحت ظلم و ستم خواهیم ماند، گفت: اسلام برای همه بشریت آمده تا جهان را نجات دهد و دلسوز همه انسانهاست امروز اگر ما مسلمانان به فکر اصلاح جهان باشیم، کشورهای خودمان نیز اصلاح خواهند شد اما اگر هر کس به فکر خودش باشد، اتفاقی نخواهد افتاد.
رییسجمهور با بیان اینکه تحولات امروز جهان بستر نابودی استعمار و ظلم است، اظهار کرد: امروز همه جهان در حال بیداری است و مرزها در حال برداشته شدن میباشد و همه ملتها به دنبال اصلاح وضع موجود جهان هستند.
احمدینژاد افزود: امروز موج عدالتخواهی، پاکی و اصلاح در حال فراگیری است و این هم از نشانههای نابودی ظلم، ستم و بیعدالتی در جهان میباشد.
رییسجمهور خاطرنشان کرد: در مقطعی از زمان صهیونیستها شعار نیل تا فرات را سرمیدادند و 20 سال پیش نیز ادعا کردند که ایران هم متعلق به آنهاست و بیتردید به دنبال ایران، پاکستان و سایر کشورها را نیز متعلق به خود بدانند، چرا که آنها میخواهند همه دنیا را غارت کنند اما امروز در داخل سرزمینهای فلسطین در اطراف خود دیوار بتنی میکشند و این نشانههای نابودی و اضمحلال است و به زودی زود ریشه صهیونیستها از جهان، کنده خواهد شد.
احمدینژاد در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه اتحاد و یکپارچگی بدون وجود محور وحدت بوجود نمیآید، اظهار کرد: اگر حبلالله نباشد وحدت معنا ندارد، در زمان پیامبر رسول خدا(ص) حبلالله بودند و سوال این است که امروز محور وحدت کیست؟ بیتردید وحدت از ناحیه خدا میباشد و باید یک انسان الهی و آسمانی باشد.
رییسجمهور افزود: اگر خدای متعال انسانها را به وحدت دعوت کرده به طور یقین محور وحدت را هم خلق کرده است، لذا باید به دنبال کسی بود که آسمانی و الهی بوده و وجودش سرشار از عدالت و توحید باشد و خدای متعال از زبان همه پیامبران وجود چنین کسی را وعده داده است و فرموده که در این دوران فرزندی از فرزندان پیامبر گرامی اسلام(ص) عدالت را در جهان مستقر خواهد کرد.
احمدینژاد گفت: زمانی که از فرزند پیامبر که قرار است عدالت را در جهان مستقر کند، صحبت میکنیم، عدهای ادعا میکنند که این سخنان موجب تفرقه میشود. اما سوال این است که کدام مسلمان در جهان وجود دارد که اگر بشنود اصلاح نهایی جهان به دست فرزندی از فرزندان پیامبر اسلام(ص) محقق خواهد شد، ناراحت شود؟
رییسجمهور تصریح کرد: همانطوری که وجود نازنین پیامبر اسلام(ص) موجب وحدت بود، وجود فرزند ایشان هم محور وحدت است.
احمدینژاد خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم دنیا اصلاح شده و عدالت و توحید حاکم شود، باید دست به دست هم، تلاش کنیم تا فرزند پیامبر اسلام(ص) بر دنیا حاکم شود و بیتردید اگر این پرچم برافراشته شود، پیروان سایر ادیان نیز دور آن جمع خواهند شد چرا که ایشان محور وحدت همه بشریت و عصاره و خلاصه همه پیامبران الهی هستند.
وی خاطرنشان کرد: استعمارگران دنیا را با تئوری و نظری اداره میکنند و ادعای برقراری دموکراسی و حقوق بشر را در جهان دارند. ما مسلمانان هم باید برای دنیا پیام و تئوری داشته باشیم و این غیر از توحید، عدالت، پاکی و آزادی نیست. آنها دموکراسی و حقوق بشر را مطرح کرده و کلید آن را در دست رییسجمهور آمریکا میدانند. ما هم در مقابل عشق، عدالت و آزادی را مطرح میکنیم و باید کلیددار آن را هم معرفی کنیم.
احمدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود دو ملت ایران و پاکستان را برادر و متحد یکدیگر دانست و گفت: دو کشور از رابطه گسترده و رو به رشدی برخوردار هستند و امیدوارم این روابط هر چه بیشتر تقویت شود و در جریان این سفر تلاش خواهیم کرد که سطح روابط خود را تا حداکثر ممکن، ارتقاء دهیم.
رییسجمهور گفت: مردم پاکستان در نظر ملت ایران مردمی بزرگ، مؤمن، مجاهد و شریف هستند، که در همه صحنههای دفاع حق و حقیقت حضور داشته و ضد ظلم و تبعیض میباشند.
در ابتدای این دیدار 10 نفر از نخبگان دانشگاهی، دینی، علمی و سیاسی دیدگاههای خود را در خصوص روابط دو کشور، تحولات منطقهای و مبارزه با صهیونیستها و دولتهای سلطهگر با رییسجمهور در میان گذاشته و بر ضرورت وحدت و همدلی دو ملت ایران و پاکستان در دفاع از حقوق ملتهای مظلوم بویژه مردم مسلمان غزه و فلسطین تأکید کردند.
در این مراسم نماینده خبرنگاران پاکستان، نماینده جامعه دانشگاهی پاکستان و رییس دانشگاه علامه اقبال لاهوری، دبیرکل حزب وحدت اسلامی پاکستان به عنوان نماینده طبقه روحانیون و احزاب سیاسی، رییس شورای امام حسین(ع) پاکستان، یکی از دیپلماتهای برجسته پاکستان به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
نظر شما