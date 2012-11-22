۲ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۲

بسیج معجزه پایدار انقلاب اسلامی ایران است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان با صدور پیامی اعلام کردند: بسیج یادگار بینش عمیق، هوشمندی و دور اندیشی حضرت امام خمینی (ره) معجزه پایدار انقلاب اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک " زین العابدین قربانی " و " کیهان هاشم نیا " آماده است: تقارن هفته گرامیداشت بسیج مستضعفان با ایام سوگواری شهادت سرورسالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) این اسوه ایثار و شهادت بسیجیان کربلایی، یاد آور این نکته پرمعنی است که این تفکر و روحیه بسیجی نشات گرفته از پیام عدالت محوری و ظلم ستیزی عاشوراست.

 بدون شک هم اکنون که به مدد رهبری داهیانه خلف صالح معمار کبیر انقلاب، جوشش خون شهدای انقلاب اسلامی و جانفشانی های قشرهای مختلف بسیج مستضعفین، ثمره شیرین موقعیت راهبردی کشورمان در استکبار ستیزی و الگوی بیداری اسلامی در جهان تقویت و بیش از پیش مستحکم شده است باید برای حراست از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اجرای فرامین مقام عظمای ولایت برای نهادینه کردن تفکر بسیجی، افزایش همدلی و یکپارچگی برای پیشرفت و اعتلای نام ایران اسلامی بیشتر از گذشته کوشید.

اینجانبان در ادامه ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت ایام عزاداری ماه محرم برای همه بسیجیان مخلص که در ادامه راه سیدالشهداء (ع) و یاران باوفایش برای دفاع از ارزشهای ناب اسلام و بر پاداشتن امر به معروف و نهی از منکر قدم برمی دارند توفیقات بیش از پیش مسئلت داریم.

