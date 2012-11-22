فرایند انتخاب رشته های نیمه متمرکز کنکور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان در این مرحله تنها یک بار اجازه انتخاب رشته دارند و درصورت انتخاب رشته و دریافت شماره رسید به هیچ عنوان اجازه انتخاب مجدد نخواهند داشت.

انتخاب رشته به صورت اینترنتی و توسط شبکه الکترونیک سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org صورت می گیرد.

در انتخاب رشته های نیمه متمرکز کنکور سراسری رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی، ادبیات نمایشی، ارتباط تصویری، بازیگری، کارگردانی، کاردانی هنرهای نمایشی، طراحی، پارچه، طراحی صحنه، طراحی لباس، کاردانی، هنرهای تجسمی، نقاشی و نمایش عروسکی، طراحی صنعتی، مجسمه سازی، نوازندگی موسیقی ایرانی و جهانی، موسیقی، نظامی و آهنگسازی،

کتابت و نگارگری و سایر رشته های نیمه متمرکز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، درخواست حذف، تغییر یا افزایش کدرشته محل های انتخابی بعد از اتمام مراحل انتخاب رشته میسر نیست.

مهلت پایانی انتخاب رشته 10 آذرماه اعلام شده است.