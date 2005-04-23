نفت خام جهان تا 40 سال آينده به اتمام مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، پيش بيني هاي انجام شده در اين باره حاكي است : البته اين پيش بيني ها براساس تكنولوژي هاي فعلي دراستخراج نفت صورت گرفته و مسلم است كه در آينده با فناوري هاي جديد برعمر ذخاير نفتي جهان افزوده مي شود .

اين گزارش با اشاره به پيش بيني آژانس بين المللي انرژي با توجه به گسترش فناوري استخراج نيزاشاره كرده و آورده است : براساس پيش بيني IEA اگر متوسط مصرف بين سالهاي 2003 تا 2030 را درنظر بگيريم جهان تا 70 سال ديگر نفت خواهد داشت .

براساس اين گزارش ، ذخاير فعلي نفت خام جهان حدود هزار و 266 ميليارد بشكه است كه حدود 64 درصد ذخاير به كشورهاي عضو اوپك اختصاص دارد .

براساس پيش بيني صندوق بين المللي پول قيمت جهاني نفت در آينده كاهش خواهد يافت به طوري كه قيمت هر بشكه نفت ازحدود 45 دلار در سال 2005 ميلادي به حدود 24 دلار در سال 2010 كاهش مي يابد .

همچنين اين گزارش مي افزايد : كه عربستان صعودي با 12 درصد توليد رتبه اول و آمريكا در روسيه به ترتيب با 11 و 10 درصد در رتبه هاي بعدي قراردارند .

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