تقبیح شخص محوری در عزاداریها/عکس مداحان در بنرهای بزرگ شهر

به گزارش خبرنگار مهر ، همه ما به نوعی از کودکی با دستگاه اباعبدالله الحسین (ع) انس گرفته ایم و بیشتر از ائمه دیگر به این امام همام دل بسته ایم ولی نا گفته نماند که این دلبستگی و وابستگی بیشتر به خاطر اطلاعات نسبتا زیاد ما در این خصوص است.زمانی که تمام هم و غم یک هیات این بود که بدون هیچ حاشیه سازی فقط در مسیر آشنا کردن مردم با این واقعه قدم بردارد.

متاسفانه در چند سال اخیر عوامل زیادی باعث شد که بعضی از دسته جات و هیات های عزاداری مثل گذشته نتوانند خالصانه و آن طور که در شان دستگاه امام حسین (ع) است حرکت کنند.چندین انتقاد می توان برای دسته جات خیابانی داشت ولی در این نوشته تنها به یکی از آن ها خواهیم پرداخت.

در بین مردم وقتی می گویند هیات ,ذهن مردم زود به امام حسین (ع) معطوف می شود و همه به نوعی دلشان می خواهد که در این مراسمات شرکت کنند ولی نظر تعدادی از مردم این است که چون بعضی از هیئات ها از حالت دین محوری به حالت شخص محوری تبدیل شده اند در چنین مراسماتی شرکت نمی کنیم.

هیات های حسینی از حالت شخص محوری خارج شوند

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این خصوص می گوید: متاسفاته بعضی از هیات های مذهبی تنها به ظواهر اکتفا می کنند و فکر می کنند که هر چقدر افراد زیادی در هیات شرکت کنند هیات آنها پرشور است .

حبیب طاهری می گوید: درست است که کربلا درس شور حسینی نیز به ما می دهد ولی این تنها درس فرهنگ عاشورایی نیست بلکه فرهنگ عاشورایی علاوه بر اینکه درس شور حسینی به ما می دهد در کنار آن درس شعور حسینی به ما می دهد و نباید ما از این امر غافل شویم.

وی در ادامه گفت: هیات ها باید تلاش کنند تا از حالت شخص محوری و تبلیغ یک مداح خاص در بنرهایی با اندازه هایی آنچنانی بپرهیزند چرا که در اینصورت پیامدهای منفی فرهنگی در آینده نزدیک گریبانگیر جامعه خواهد بود.

حبیب طاهری همچنین افزود:مسئولان هیات ها و همچنین خود مداحان باید با شور حسینی خود نتیجه بگیرند که به جای عکس بزرگی که از یک شخص در بنر محرم زده می شود اگر از یک حدیث یا روایت استفاده کنند ,فرهنگ صحیح عاشورا بیش از پیش در جامعه کاربردی تر می شود.

نکته دیگری که گفتن ان در این نوشته حائز اهمیت است اینکه چرا امسال اندازه بنرهای تبلیغاتی,طبل ها بزرگ تر از سال قبل شده اند؟

کارشناس امور فرهنگی و دینی در این خصوص ابراز می دارد:یکی از اهداف استکبار جهانی و معاندین اسلام آن است که مسلمانان به ظواهر مشغول سازند تا با اهدف واقعی اسلام و ائمه معصومین (علیهم السلام) آشنا نشوند و در طی زمان فقط پوسته ای از نام ائمه در جامعه بماند .

حجت الاسلام شیخ حسن پورمیسور در ادامه گفت:هیات های مذهبی نیازمند بازنگری از طرف مسئولان هستند تا در راستای اهداف واقعی و کاربردی امام حسین (ع) قدم بردارند چرا که اگر به همین منوال ادامه یابد نسل های بعد از ما چیزی به نام فرهنگ عاشورا به گوششان نخواهد خورد و به همین راحتی استکبار جهانی به هدف خود در مدت زمان کمی دست پیدا خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال های اخیر به خوبی رد پای موصاد و دیگر مخالفان اسلام در عزاداری های ما مشاهده می شود و حمایت های خوبی هم از بعضی هیات های حسینی در راستای ظاهرسازی انجام داده بودند که متاسفانه خود هیات ها نمی دانستند که با چه کسانی روبه رو هستند و این افراد, چه اهداف شومی را در سر می پرورانند.

وی ضمن اعلام این مطلب که اصلا مشخص نیست هزینه های بنرهای تبلیغاتی از کجا تامین می شود گفت:هیات های حسینی شور خاص را که در سال های گذشته داشتند را از دست داده اند و این انصاف نیست که بعضی از افرادآگاهانه یا نا آگاهانه کاری کنند که استکبار جهانی نفس راحتی بکشد .

وی همچنین افزود : چاپ عکس مداحان بر روی بنرهای تبلیغاتی محرم در شان مداحان گرامی نیست چرا که تمام هم و غم یک مداح با صفا و با اخلاص اباعبدالله الحسین باید این باشد که تا می تواند امام حسین و دیگر ائمه و سیره آن ها را تبلیغ کند نه اینکه العوذبه الله امام حسین (ع) و دیگر ائمه معصومین (علیهم السلام ) را وسیله ای برای تبلیغ خود قرار دهد.

در پایان ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که همه مسلمانان اعم از مداحان , مسئولان هیات های حسینی و حتی خود مردم باید نهایت تلاش خود را کنند تا از نفوذ اهدف منحوس استکبار جهانی در هیات های مقدس حسینی جلوگیری کنند و تا می توانند اهداف قیام امام حسین (ع) را برای نسل بعد از خودشان بازگو کنند تا نسل بعد نیز محرم را نه با سینه زنی, شاه حسین گفتن و طبل زدن نشناسد بلکه در کنار آن ها بتواند اطلاعی از فلسفه قیام امام حسین(ع) نیز داشته باشند.

گزارش سیدمرتضی مرتضوی

عکس از صابر علی نژاد