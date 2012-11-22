رویکرد انتظار مانع از منحل شدن جامعه شیعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد مهدی میرباقری شامگاه چهارشنبه در جمع عزاداران حسینی هیئت ثارالله در مدرسه فیضیه قم اظهار داشت: آنچه در عصر ظهور به اذن الله اتفاق می‌افتد، تحول همه جانبه و فراگیر از اعماق تا ظواهر زندگی بشر است.

وی با بیان اینکه تحولات در عصر ظهور یک واقعیت فراتمدنی است به گونه‌ای که نمی‌توان آن را با ادبیات تمدنی بیان کرد، ابراز داشت: بیان قرآن مجید نیز این حقیقت را با بیان رفیع تری مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌فرماید این حادثه، سپیده کل تاریخ بشریت است.



حجت الاسلام میرباقری با بیان اینکه عدالت مهدوی یعنی توازن وجودی فرد و جامعه بر محور حقیقت امام زمان (عج) است گفت: عدالتی که در عصر ظهور به آن وعده داده شده فرا‌تر از عدالت اقتصادی و روابط اجتماعی و به تعبیری فرا‌تر از تحولات ظاهری جامعه مؤمنین است.



رئیس فرهنگستان علوم اسلامی ادامه داد: نکته قابل تأمل در عدالت مهدوی این است که همه تحولاتی که در بیرون انسان اتفاق می‌افتد، می‌بایست ریشه در درون او داشته باشد به این معنا که وجود انسان و قوای او باید به نقطه عدل و اعتدال رسیده باشد.



ولایت طریق نیل به توحید است



استاد حوزه علمیه قم، ابراز داشت: ولایت طریق نیل به توحید و الوهیت است و اعتدال اخلاقی، زمانی حاصل می‌شود که فرد و جامعه به تولی تام به معصوم (ع) و تبری تام از اعداء معصوم (ع) برسدو به عبارت دیگر همه کمالات اخلاقی از فروع بندگی و سجده است و از طرف دیگر، حقیقت بندگی و سجده مخصوص نبی اکرم (ص) و اهل بیت (ع) است



وی با بیان اینکه طالبین اخلاق کریمه باید کاری کنند که یک شعاعی از آن اخلاق کریمه در روحشان جاری و ساری شود افزود: اگر قلب انسان حول امام معصوم (ع) طواف کند و از این طریق در مقابل خداوند سجده کند، شعاع صفات معصوم (ع) در وجود او تجلی می‌کند و آنگاه او انسانی اخلاقی می‌شود و در واقع انسان اخلاقی انسانی است که معصوم (ع)، محور و شاکله همه وجود اوست.

حجت الاسلام میرباقری اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود در عصر ظهور، عدالت محقق می‌شود، این عدالت نخست در وجود انسان‌ها و در متن هویت اجتماعی انسان‌ها ظهور و تحقق پیدا می‌کند و انسان‌ها که به عدالت می‌رسند جامعه‌شان جامعه عادله می‌شود.



تحول فراگیری که در عصر ظهور بر محور وجود و حقیقت امام (ع) است



رئیس فرهنگستان علوم اسلامی حقیقت عصر ظهور را تنزل و بسط حقیقت از آستان امام (ع) در متن جامعه برشمرد و اظهار داشت: تحول فراگیری که در عصر ظهور در همه زوایا و اعماق زندگی بشر اتفاق می‌افتد بر محور وجود و حقیقت امام (ع) است.



استاد حوزه علمیه قم، تصریح کرد: یکی از تفسیرهای ناصواب و تحریف‌های انجام گرفته نسبت به ظهور این است که خود انسان‌ها در سیر اجتماعیشان بی‌نیاز و مستقل از امام (ع) به نقطه‌ای می‌رسند که متوجه می‌شوند باید عادلانه زندگی کنند.



وی با بیان اینکه آن‌ها می‌خواهند نشان بدهند که این امر کم و بیش اتفاق هم افتاده است ابراز داشت: به عنوان نمونه، به تجدد توجه داده شده که عقلای زمان چگونه سند جهانی حقوق بشر را تنظیم و به آن پایبند هستند و بر اثر این وفاق جمعی، رفتارهای ظالمانه و تبعیض آلود از میان رفته‌اند.



حجت الاسلام میرباقری ادامه داد: بنا بر این نگرش، حرکت بشر به سمت عدالت، تحولی اجتماعی است که آرام آرام در متن زندگی بشر و با اتکاء به خودش و بدون نیاز به امام (ع) اتفاق می‌افتد.



وی با بیان اینکه آنچه در عصر ظهور اتفاق می‌افتد محور آن امام (ع) است ابراز داشت: امام (ع)‌‌ همان کلمه جامع و تامی است که همه خیرات به او بازگشت پیدا می‌کند و او سرچشمه تحولات است.



رویکرد زندگی شیعه در همه زوایا رویکرد به سمت عصر ظهور است



رئیس فرهنگستان علوم اسلامی حقیقت انتظار را احتزار، جهاد اکبر و اصغر و سازندگی خواند و اظهار داشت: رویکرد زندگی شیعه در همه زوایا رویکرد به سمت عصر ظهور است و این انتظار سه رکن و مرتبه دارد که شمامل احتزار و اجتناب از دستگاه باطل، درگیری همه جانبه به دستگاه باطل و سازندگی است.



استاد حوزه علمیه قم، ابراز داشت: ما باید در این جهاد اکبر تلاش کنیم تا مملکت وجود خود و حیات اجتماعی خود را مسخر نبی اکرم (ص) کنیم تا همراه با عنایت حضرت به سمت خدا رهنمون شویم.



حجت الاسلام میرباقری با بیان اینکه جهاد اصغر درگیری همه جانبه در عرصه ظاهری که بخش‌های مختلفی هم چون عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را فرا می‌گیرد است گفت: این جنگ همه جانبه ضمن آنکه به شکل‌های مختلفی قابل ترسیم است، در طول تاریخ نیز جریان داشته است.



وی با تاکید بر اینکه حرکت جامعه به سمت ظهور از طریق یک درگیری و جنگ همه جانبه و بی‌امان عبور می‌کند بیان داشت: این جنگی مستمر و تعطیل شدنی نیست و جنگ افروز‌ترین‌ها هم کسانی بوده و هستند که خود منادیان صلح و عدالت و حقوق بشر هستند که این یک فریب بزرگ تاریخی است.



رئیس فرهنگستان علوم اسلامی تصریح کرد: در دل این درگیری، یک سازندگی مستمر نیز باید وجود داشته باشد تا آرام آرام جامعه انسانی آمادگی برای تحمل ظهور را پیدا کند.



حجت الاسلام میرباقری با بیان اینکه اقدام عملی برای امام خواهی قلبی، شرط اصلی شکل گیری جامعه منتظر است اظهار داشت: برخی معتقدند انتظار یعنی تحول اجتماعی قلوب انسان‌ها و این تلقی از معارف ما نیز قابل دریافت است.



انتظار دارای شش رکن است



وی با بیان اینکه انتظار حداقل دارای شش رکن است اظهار داشت: معرفت به آستان مقدس امام زمان (ع)، شناخت اهداف و آرمانهای حضرت، دلدادگی به آرمانهای حضرت، امید به تحقق اهداف، طراحی نقشه راه دستیابی به اهداف و اقدام عملی و پایداری در آن از ارکان انتظار است.



استاد حوزه علمیه قم، انتظار را رویکرد حاکم بر حرکت رو به تکامل جامعه شیعی دانست و ابراز داشت: اگر به تاریخ گذشته شیعه نگاه کنیم می‌بینیم سمت و سوی حرکت جامعه شیعه همواره عصر ظهور بوده و همین رویکرد انتظار هم بوده که مانع از منحل شدن جامعه شیعه در دیگر جوامع شده است.



حجت الاسلام میرباقری با بیان اینکه جوامع دیگر با تمام برنامه ریزی نتوانسته جامعه شیعی را منحل کنند اظهار داشت: آخرین حجابی که روی جامعه شیعه افتاده، حجاب مدرنیته است که حجاب شیطانی است، این هم جامعه شیعه را فریب نداده است که شاهد آن هم انقلاب اسلامی است که انقلابی بر علیه مدرنیته و رنسانس و یک انقلاب فراگیر و تأثیرگذار است.



فقاهت شیعه، تبیین کننده و مجری فرهنگ اهل بیت (ع) در ماقبل ظهور



رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با بیان اینکه فقاهت شیعه، تبیین کننده و مجری فرهنگ اهل بیت (ع) در ماقبل ظهور است افزود: همه تحولات اجتماعی شیعه سرانگشت اشارت حضرت ولی عصر (عج) بر محور فقاهت شیعه اتفاق افتاده است.



حلقه اتصال جامعه به عصر ظهور فرهنگ اهل بیت (ع) است



حجت الاسلام میرباقری گفت: فق‌ها هم واسطه معارف اهل بیت (ع) هستند و هم حلقه ارتباط ولایت اهل بیت (ع) بنابراین حلقه اتصال جامعه به عصر ظهور فرهنگ اهل بیت (ع) است که از طریق فقاهت هم تبیین می‌شود و هم اعمال و اجرا می‌شود.

