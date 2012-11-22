دیدار استاندار قزوین با کودک 2.5 ساله نابغه قزوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم چهارشنبه شب در دیدار با بی بی کوثر دختر 2.5 ساله نابغه قزوینی اظهارداشت: بهترین هدیه ای که خداوند به انسان عطا می فرماید فرزند صالح است و فرزند صالح نیز براساس احادیث گلی از گل های بهشت است.

وی افزود: تربیت، یک امر مهم و بسیار با اهمیت است که به این امر تاثیرگذار بایستی همه خانواده ها توجه داشته باشند زیرا بروز بسیاری از ناهنجاری ها به علت عدم تربیت درست فرزندان در خانواده اتفاق می افتد.

عجم بیان کرد: تربیت فرزندان با تکیه بر علوم دینی و آموزه های دین مبین اسلام از موارد مهمی است که بایستی مورد توجه خانواده ها قرار گیرد.

استاندار قزوین تصریح کرد: این شیوه تربیتی می تواند برای خانواده ما به یک الگوی مناسب تبدیل شود.

مادر بی بی کوثر اظهارداشت: این کودک بعد از تولد رفتاری بسیار متفاوت با همسالان خود داشته و برای اولین بار در 9 ماهگی نام خدا را بر زبان آورده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بی بی کوثر تسلط کامل بر خواندن داشته و 100 کتاب داستان و شعر کودک را می خواند و نوشتن را نیز در حال فراگیری است.

مادر بی بی کوثر افزود: وی 30 درصد به زبان انگلیسی مسلط است و در حال حاضر علاوه بر اسامی ائمه اطهار و پنج تن (ع) 12 سوره از سوره های قرآن مجید را نیز حفظ است.



در پایان این دیدار والدین این کودک برای شکوفا کردن استعدادهای فرزندشان امکاناتی را درخواست کردند.

مانور زلزله و ایمنی در سطح مدارس قزوین اجرا می شود

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین، از اجرای مانور زلزله و ایمنی در سطح مدارس استان خبر داد.

علی محمد آهنی در این باره اظهارداشت: همه ساله در هشتم آذرماه مانور زلزله و ایمنی مدارس در تمامی مدارس و مقاطع مختلف تحصیلی کشور انجام می شود.

وی افزود: در سال جاری نیز با برنامه ریزی ها و آموزش های صورت گرفته این مانور در تمامی مدارس استان اجراخواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان با دعوت از تمامی مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان رسانه های جمعی برای شرکت در این

برنامه تصریح کرد: اجرای این برنامه بصورت نمادین در هنرستان شهید عظیمی "پسرانه" به نشانی خیابان سعدی شمالی، روبروی هنرستان شهید چمران، پشت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راس ساعت 9:45 برگزار خواهد شد.