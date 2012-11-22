۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

قاسم نژاد خبر داد:

تولید انرژی پاک در شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی کرمان از انعقاد تفاهم نامه ای با دانشگاه شهید باهنر کرمان در راستای تولید انرژی پاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قاسم نژاد با تاکید بر حفاظت محیط زیست در کنار فعالیتهای صنعتی گفت: با توجه به ضرورت توسعه زمینه‌های همکاری مشترک و همه جانبه علمی، پژوهشی و فناوری برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در نخستین ایستگاه تحقیقاتی انرژی خورشیدی ترکیبی با انرژی باد "هیبرید" در شهرکها و نواحی صنعتی ایران تفاهمنامه‌ای توسط شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان و دانشگاه شهید باهنر منعقد شد.

وی ادامه داد: این تفاهمنامه برای تقویت و توسعه همکاری‌های فی ما بین در اجرای طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه‌ای، کاربردی و مشاوره‌ای در موضوعات مرتبط با نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و هیبرید با محوریت انرژی‌های فتولتائیک خورشیدی و بادی به منظور دستیابی به دانش فنی مربوطه و فناوری‌های مورد نیاز منعقد شده است.
 
قاسم‌نژاد انجام فرهنگ‌ سازی در زمینه استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در صنعت را مهم خواند و گفت: ایجاد بستری مناسب برای محققان در امر پژوهش با هدف توسعه دانش و صنعت انرژی فتولتائیک در شهرکها و نواحی صنعتی ایران، تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، ایجاد بستر فرهنگی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر توسط کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از مهمترین اهداف طرح مذکور است.
کد مطلب 1750075

