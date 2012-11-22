تولید انرژی پاک در شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قاسم نژاد با تاکید بر حفاظت محیط زیست در کنار فعالیتهای صنعتی گفت: با توجه به ضرورت توسعه زمینههای همکاری مشترک و همه جانبه علمی، پژوهشی و فناوری برای استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در نخستین ایستگاه تحقیقاتی انرژی خورشیدی ترکیبی با انرژی باد "هیبرید" در شهرکها و نواحی صنعتی ایران تفاهمنامهای توسط شرکت شهرکهای صنعتی کرمان و دانشگاه شهید باهنر منعقد شد.
وی ادامه داد: این تفاهمنامه برای تقویت و توسعه همکاریهای فی ما بین در اجرای طرحهای پژوهشی، مطالعاتی، توسعهای، کاربردی و مشاورهای در موضوعات مرتبط با نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر و هیبرید با محوریت انرژیهای فتولتائیک خورشیدی و بادی به منظور دستیابی به دانش فنی مربوطه و فناوریهای مورد نیاز منعقد شده است.
قاسمنژاد انجام فرهنگ سازی در زمینه استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر در صنعت را مهم خواند و گفت: ایجاد بستری مناسب برای محققان در امر پژوهش با هدف توسعه دانش و صنعت انرژی فتولتائیک در شهرکها و نواحی صنعتی ایران، تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی در اجرای پروژههای مرتبط با انرژیهای نو و تجدیدپذیر، ایجاد بستر فرهنگی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر توسط کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از مهمترین اهداف طرح مذکور است.
