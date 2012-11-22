مقابله با آسیب های عزاداری در کردستان با جدیت پیگیری شود

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حفظ حرمت ها و رعایت شان ایام ماه محرم در سراسر استان کردستان، اظهار داشت: حماسه عاشورا حماسه ای تاریخی و تاریخ ساز و سراسر درس و عبرت برای مسلمانان است.

وی افزود: گرامیداشت عاشورا باید مبتنی بر عقلانیت و سنت باشد و در راستای همین امر مهم باید با بدعت های انحرافی مغایر با عقلانیت، قرآن، سنت و سیره اهل بیت (ع) با جدیت مبارزه شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: وظیفه دستگاه های امنیتی است که فضای عزاداری را از این نوع بدعت ها پاک کنند و دستگاه های فرهنگی اقدامات فرهنگی گسترده ای برای ترویج پیام عاشورا و انتقال آن به جامعه را انجام دهند.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه قمه زنی از جمله آسیب های عزاداری خلاف شرع و عقل است که وارد پیکره عزاداری ما شده است، بیان کرد: قمه زنی هیچ سابقه روشن تاریخی ندارد و علیرغم اینکه پیگیری های متعددی شده عده ای اصرار بر ادامه آن دارند.

وی بیان کرد: فتوای مراجع معظم تقلید به ویژه مقام معظم رهبری اقدام به قمه زنی را حرام شرعی اعلام و حجت شرعی را بر همه تمام کرده اند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان سخنان خود یادآور شد: بر این اساس اقدام به این بدعت ها به بهانه نذر و یا اعتقاد مذهبی و دینی پذیرفته نیست.