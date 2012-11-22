۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

نتایج جشنواره مطبوعات یزد به زودی اعلام می‌شود

یزد - خبرگزاری مهر: اداره کل ارشاد استان یزد اعلام کرد: نتایج نخستین جشنواره مطبوعات استان یزد به زودی اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نخستین جشنواره مطبوعات استان یزد که برای داوری به دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد ارسال شده است، به زودی اعلام می‌شود.

بنابراین گزارش، در بخش سرمقاله و یادداشت، 69 اثر از 30 نفر شرکت داده شده است.

این تعداد از 20 نشریه در این بخش شرکت کرده‌اند.

همچنین در بخش مقاله 54 اثر از 25 نفر از 16 نشریه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

در بخش ویژه نیز 44 نفر با 79 اثر شرکت کردند.

در مجموع 584 اثر از 279 نفر به دبیرخانه جشنواره مطبوعات استان یزد ارسال شد.

اصحاب رسانه در 9 رشته و بخش ویژه این جشنواره شرکت کرده‌اند.

