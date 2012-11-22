حمایت از مردمی شدن اقتصاد با کاهش فرآیندهای دیوان سالارانه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در دیدار با نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: دستیابی به رشد اقتصادی با بهره گیری از توان مردمی و مشارکت بخش خصوصی جزو راهبردهای اصلی مدیریت استان است.

وی ادامه داد: برای توسعه اقتصاد استان کلان نگری، داشتن راهبرد مشخص و برنامه ریزی مدون جهت توسعه متوازن مناطق مختلف امری ضروری است.

استاندار خراسان رضوی با اذعان به وجود شکاف توسعه در بخش های مختلف استان، گفت: از بین بردن این شکاف و ایجاد تعادل در توسعه نیاز مند زمان و منابع کافی است.

فروزان مهر بیان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی علی رغم وجود مشکلات متعدد می توان متناسب با شرایط و با استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های استان طرح های توسعه ای را اجرا کرد.

وی تصریح کرد: استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان از تمام ظرفیت های قانونی موجود در مسیر تحقق این هدف استفاده خواهد کرد.

استاندار خراسان رضوی به معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی ماموریت داد تا بخش نامه ها و آیین نامه هایی که روند تولید و سرمایه گذاری در استان را با چالش مواجه می کند؛ احصا کند.

وی افزود: برای اصلاح آن دسته از قوانینی که حرکت استان در این مسیر را با کندی مواجه می کند؛ با پیگیری از طریق ظرفیت قابل توجه و بالای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دولت اقدام خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به مزیت های نسبی و منطقه ای خراسان رضوی زمینه برای حضور سرمایه گذاران فراهم است که باید با برنامه ریزی و اقدامات حمایتی مناسب از تمامی آن ها در مسیر رشد و توسعه استان بهره جست.

وی با بیان اینکه استعداد خراسان رضوی در جذب سرمایه گذاری و ارتقای شاخص های تولید و صنعت به مراتب از سایر استان های کشور بیشتر است بر استفاده بهینه از این ظرفیت تاکید کرد.

فروزان مهر خواستار فعالیت جدی تر ستاد سرمایه گذاری استان و احصاء ظرفیت های سرمایه گذاری موجود از سوی این ستاد شد و تاکید کرد: با معرفی علمی و دقیق فرصت های سرمایه گذاری استان به سرمایه گذاران تمایل آنان برای حضور در استان بیشتر خواهد شد.

وی افزود: ایجاد پنجره ای واحد برای ارایه خدمات به سرمایه گذاران و اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری از جمله موارد حایز اهمیتی است که باید نسبت به تحقق آن اقدام شود.

به گفته وی باید با برنامه ریزی، تعامل و انسجام بیشتر بخش های تعاونی، برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد منطبق با برنامه پنجم توسعه تلاش کرد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه به موضوع بهبود فضای کسب و کار و کار آفرینی اشاره و تاکید کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه نرخ بیکاری از وضعیت موجود باید به هفت درصد کاهش پیدا کند که برای دست یابی به این هدف افزایش بهره وری نیروی کار، تعامل بازار کار و سایر بازارهای اقتصادی امری اجتناب پذیر است.

وی افزود: بازار کار و خدمات، بازار سرمایه و بازار پولی بهم متصل هستند به طوریکه اگر بازار سرمایه خوب عمل نکند و بازار کار و خدمات نیز بازار سرمایه را همراهی نکند در مسیر توسعه قطعا با چالش مواجه خواهیم شد.

فروزان مهر گفت: به منظور ایجاد امنیت شغلی پایدار در بخش کار گری استان و همچنین انگیزه بیشتر کار فرمایان موضوعات مرتبط با بیمه و تخفیفات این حوزه و ظرفیت های قانونی قابل استفاده در این مسیر نیز پیگیری خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی از مدیران بانک های دولتی و خصوصی خواست تا بخش های اقتصادی استان را همراهی کنند و بر اساس تکالیف خود نسبت به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش آن ها اهتمام ورزند.

وی به صنایع استان نیز توصیه کرد: به منظور ارتقای بهره وری از فرصت بوجود آمده در خصوص نوسازی صنایع استفاده کنند و برای کاهش هزینه های تمام شده تولید با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت جدی وارد عمل شوند.