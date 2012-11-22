پذیرایی دبیری و شهرداری تبریز از میهمانان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر فردا پنجشنبه با انجام چهار دیدار باقی مانده به پایان می رسد که طی آن دو تیم تبریزی دبیری و شهرداری نیز بطور همزمان میزبان حریفان خود خواهند بود.

تیم دبیری که با 14 امتیاز در خانه ششم جدول ایستاده است، برای صعود به یک رده بالاتر باید از سد تیم میثاق تهران میهمان پایین جدولی خود بگذرد.

دبیری که تا بدین جای کار در فصل جاری بهترین عملکرد را در قیاس با دو همشهری خود شهرداری و هلال احمر داشته است، فردا حداقل به روی کاغذ کار دشواری برابر تیم میثاق نخواهد داشت و پیش بینی می شود که تیم تبریزی موفق به شکست میهمان خود شود.

تیم میثاق نیز که با شش امتیاز در خانه یازدهم ایستاده، بی گمان به کسب یک امتیاز از مصاف با دبیری تبریز راضی خواهد بود و شاید در بازی فردا با همین هدف رو در روی میزبان خود قرار بگیرد.

این دیدار از ساعت 16 روز پنجشنبه دوم آذر در سالن علوم پزشکی تبریز برگزار خواهد شد.

اما تیم شهرداری که اولین حضور خود در لیگ برتر را تجربه می کند، دهمین مصاف این فصل خود را برابر تیم مدعی فرش آرای مشهد پشت سر خواهد گذاشت.

شهرداری 11 امتیازی که یک بازی کمتر از دبیری انجام داده است، در صورت پیروزی برابر تیم فرش آرا می تواند از رده هشتم تا خانه ششم جدول صعود کرده و به همسایگی حریف فردای خود برسد.

اما تیم فرش آرا که با 15 امتیاز پنجمین پله جدول را اختیار کرده است، در صورت کسب سه امتیاز از دیدار با شهرداری تبریز می تواند یک رده صعود کرده و به جمع تیمهای بالانشین اضافه شود.

دیدار تیمهای شهرداری تبریز و فرش آرای مشهد نیز از ساعت 16 فردا پنجشنبه دوم آذر در سالن اختصاصی شهرداری به انجام می رسد.