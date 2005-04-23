نمايشگاه آثار عليرضا صميمي پور در گالري پرديس برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر " صميمي پور" 30تابلو دراين نمايشگاه ارائه خواهد كرد . تابلوهاي اين نقاش تماما به سبك رنگ روغن است و به مفاهيم رئال مي پردازد.

"عليرضا صميمي پور " درنمايشگاه انفرادي قبلي اش به طراحي پيرامون موضوعات تاريخي ازجمله تخت جمشيد پرداخته بود .

نمايشگاه آثار اين نقاش تا روز پنج شنبه نهم ارديبهشت ماه درنگارخانه پرديس ادامه دارد . علاقمندان مي توانند جهت بازديد به شهرك ژاندارمري ، خ ابراهيمي خيابان الوند 2، نگارخانه پرديس مراجعه كنند .

اين نمايشگاه امروز ساعت 16 افتتاح مي شود .