کمبود دارویی کشور تا 2 ماه آینده جبران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا شانه ساز گفت: با پیگیریهای وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، بخشی از ارز مورد نیاز تامین شده و خیلی از کارخانه ها مواد اولیه تولید دارو را تامین کرده و در حال حمل آنها هستند.

وی افزود: تا یکی دوماه آینده این کمبودهای مقطعی را نخواهیم داشت. همچنین در این فاصله با استفاده از شرکتهای فوریت دارو بسیاری از اقلام که کمبود دچار مقطعی شدند را وارد کرده ایم.

شانه ساز ادامه داد: ممکن است برخی داروها به مدت یک هفته تا 10 روز دچار کمبود شده باشند ولی به فوریت دارو وارد شده و مردم نگران نباشند. در مورد داروهای بیماران خاص و یارانه ای نیز ذخایر خوبی داریم، در خصوص برخی داروهای غیر هم که ضروری هستند در اسرع وقت به ذخایر چندماه قبلمان برسیم.

معاون داروی سازمان غذا و دارو گفت: با تخصیص ارز جدید مابقی کمبودها تهیه می شوند و اگر سیستم بانکی به همین طریق به تامین دارو اولویت بدهد، ذخایری که تهیه خواهیم کرد بازار را به صورت طبیعی بر می گرداند.

وی افزود: دشمنان به لحاظ توانمندی ما در انواع و اقسام داروها و مواداولیه در داخل نتوانست به اهداف خود از تحریم داروها برسد. اگر در نیمه اول سال توجه کافی به حوزه تامین ارز که همیشه بر ضرورت آن تاکید کردیم می شد حتی همین کمبودها را هم که می شنویم نداشتیم.