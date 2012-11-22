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۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۱

حجت الاسلام عاملی:

20 اولویت تغییر سبک زندگی در اردبیل رتبه بندی شود

20 اولویت تغییر سبک زندگی در اردبیل رتبه بندی شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: به منظور تغییر سبکهای زندگی 20 اولویت توسط دستگاههای اجرایی استان انتخاب و رتبه بندی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تصریح کرد: در حال حاضر رواج تجمل گرایی و عادت به فرهنگ مصرف گرایی در جامعه به شدت رشد یافته است.

وی با بیان اینکه این ضد فرهنگ به یکی از موانع ازدواج آسان و پایدار تبدیل شده است، اضافه کرد: به دلیل رشد مصرف گرایی بسیاری از جوانان علاقه ای به تشکیل زندگی نداشته و از ازدواج هراسانند.

عاملی تاکید کرد: مقابله با این ضد فرهنگ بر عهده دستگاههای اجرایی به خصوص حوزه های آموزشی است تا بتوانند با ارائه برنامه درست فرهنگهای مخرب را از بین ببرند.

امام جمعه اردبیل متذکر شد: دستگاهها با ارائه شیوه های تغییر در سبکهای زندگی می توانند در الگوهای رفتار اجتماعی شهروندان تاثیر گذار باشند.

این مسئول دوری از تجمل گرایی را زمینه ساده زیستی و قناعت عنوان کرد و افزود: قناعت از آموزه های اساسی دین اسلام به منظور حفظ جامعه از آفات مصرف بی رویه است.
 

کد مطلب 1750105

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