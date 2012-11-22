بیستمین هفته کتاب به پایان رسید/ خبر وزارت ارشاد برای حل مشکل کاغذ

خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار حوزه فرهنگ و ادب در این هفته را با خبر اتمام بیستمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و برگزاری مراسم اختتامیه این رویداد فرهنگی آغاز می‌کنیم. مراسم اختتامیه بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران شنبه شب 27 آبان، با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی اسماعیلی، سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل پژوهشگاه فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.

حسینی: از برخی دستگاه‌ها بیش از این انتظار داشتم

حسینی در این مراسم از نوع حضور دانشگاه‌های کشور در حوزه کتاب و کتابخوانی انتقاد کرد و گفت: ما از دانشگاه‌ها بیشتر از این توقع داشتیم. درست است که دوستان جهاد دانشگاهی در برگزاری هفته کتاب در بخش دانشگاهی تلاش کردند، اما دانشگاه به دلیل جایگاه والایی که دارد انتظار می‌رفت بیشتر پای کار باشد.

رونمایی از ترجمه روسی «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» در روسیه

اتفاق دیگری که عصر روز شنبه 27 آبان در این حوزه خبری رخ داد، رونمایی از ترجمه روسی جلد اول و دوم «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» در بزرگترین کتابخانه کودک جهان بود. به این ترتیب در مراسمی جالب و متفاوت، از ترجمه روسی جلدهای اول و دوم قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب اثر زنده‌یاد مهدی آذریزدی در محل کتابخانه دولتی کودکان روسیه که با بیش از 800 هزار جلد کتاب کودک، بزرگ‌ترین کتابخانه کودک جهان محسوب می‌شود، رونمایی شد.

در مراسم رونمایی این اثر که توسط رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و با مشارکت انتشارات امیرکبیر و انتشارات وچه روسیه منتشر شد، سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، احمد نثاری مدیر عامل انتشارات امیرکبیر و ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

واکنش‌ها به سخنان موسوی گرمارودی درباره صادق هدایت در جلسه نقد «سه کاهن»

یکی از اخباری که در این هفته موجب واکنش‌هایی شد، گزارش جلسه نقد و بررسی کتاب جدید مجید قیصری با عنوان «سه کاهن» بود. در این جلسه سید علی موسوی گرمارودی ضمن بیان سخنانی در نقد و تحلیل این کتاب، درباره صادق هدایت، گفت: شرم دارم بر نویسنده‌ای که «توپ مُرواری» را می‌نویسد و در آن سراسر به اهل بیت (ع) توهین می‌کند، لعن نفرستم. اگر مسلمانیم، وظیفه ماست که بگوییم چه انسان‌های بی‌شرفی در روزگار ما در مورد ائمه (ع) قلم زده‌اند که حتی رفتارشان از امویان هم با ائمه (ع) بدتر بود.

موسوی گرمارودی‌: هتاکی‌ها را به جان می‌خرم

یک روز بعد از انتشار این گزارش، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، مطالبی درباره گرمارودی و سخنانش منتشر شد که باعث شد، خبرنگار مهر در این باره با او گفتگویی داشته باشد. موسوی گرمارودی در پی واکنش‌های هتاکانه نسبت به اظهارات اخیرش درباره کتاب «توپ مرواری» گفت: شک ندارم که حرف زدن درباره فردی مثل صادق هدایت و کتاب توهین‌آمیز‌ او نسبت به عاشورا هزینه‌ دارد و من هم پای آن و اعتقادم ایستاده‌ام.

وی افزود: کسانی که به اظهارات من واکنش نشان می‌دهند و به حرف‌های هدایت در این اثر بی‌اعتنا هستند، بالاخره یا مسلمان هستند و یا نیستند. اگر مسلمانند و حرف‌های هدایت درباره امام حسین (ع) را می‌توانند تحمل کنند، من هم توهین‌های آنها را برای اظهاراتم به جان می‌خرم. اگر هم مسلمان نیستند که اصلا راه ما جداست و حرف دیگری نمی‌ماند.

گرمارودی تاکید کرد: من حرف خودم را زدم و روی آن هم ایستاده‌ام. توهین و هتاکی به من هم خللی در عقیده‌ام ایجاد نمی‌کند.

ساراماگو 90 ساله شد/ زورگویی اسرائیل در سایه تبانی جامعه بین‌الملل ادامه دارد

اما روز جمعه 26 آبان و 16 نوامبر که در واقع آغاز این هفته محسوب می‌شود، نودمین سالروز تولد ژوزه ساراماگو، نویسنده برنده جایزه ادبی نوبل از پرتغال بود. او در چنین روزی در سال 1922 به دنیا آمده بود.

ساراماگو نویسنده، رمان‌نویس، شاعر، روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس پرتغالی بود که جایزه نوبل ادبیات 1998 را دریافت کرد و برای آثار ادبی و دیدگاه‌های سیاسی اش در جهان شهرت دارد. او طی سال‌ها فعالیت ادبی آثار بزرگی خلق کرد و به یکی از مهمترین صداهای ادبیات پرتغال برای همه دوران تبدیل شد.

ژوزه ساراماگو 18 ژوئن 2010 در 87 سالگی و به علت لوکمی درگذشت. در سال 2002 برای اعتراض به سیاست‌های ضدبشری رژیم صهیونیستی و مقایسه اشغال اراضی توسط این رژیم با اردوگاه‌های کشتار آشویتس نازی‌ها، همه کتاب‌هایش را از کتابفروشی‌های اسراییل جمع‌آوری کرد. پس از درگذشت او فروش کتاب‌هایش در اسپانیا به تنهایی 70 درصد افزایش یافت.

ساراماگو کتابی به نام «دفترچه یادداشت» دارد که در اصل یادداشت‌های وی در وبلاگ‌ شخصی‌اش است. وی در این کتاب که مینو مشیری آن را به فارسی برگردانده و انتشارات ثالث منتشر کرده است، درباره طبیعت غیرانسانی حرف زده و بی‌عدالتی و جنایات بشری را متوجه انسان‌های ضعیف دانسته است.

ساراماگو در این کتاب نوشته است:

عملکرد خشونت‌آمیز زورگویی درباره حقوق اولیه و سرزمین فلسطین توسط اسراییل همچنان عنان گسیخته ادامه دارد و همراه است با تبانی یا بی‌تفاوتی آنچه به غلط جامعه بین‌الملل نامیده می‌شود. داوید گروسمان، نویسنده اسراییلی که انتقادهای همواره احتیاط آمیزش از حکومت کشورش، اخیرن اندکی تند‌تر شده، در مقاله‌ای که چندی پیش منتشرشد نوشت اسراییل نمی‌داند ترحم چیست. این را پیش از این هم می‌دانستیم.

با شریعت موسی در پس زمینه، تصویر هولناک و فراموش نشدنی یک سرباز اسراییلی که استخوان‌های دست فلسطینیِ جوانی را خرد می‌کند که در انتفاضه اول به خاطر سنگ‌اندازی به تانک‌های اسراییلی اسیر شد، معنای جدیدی پیدا می‌کند. باز خوب است که دستش را قطع نکرد!

اختتامیه جایزه جلال برگزار شد/ برگزیدگان معرفی شدند

در این هفته همچنین جایزه ادبی جلال آل احمد برگزیدگانش را شناخت.

به این ترتیب اختتامیه پنجمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر دیروز چهارشنبه اول آذر در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.

بر اساس اعلام هیئت داوران این دوره از جایزه در بخش نقد ادبی دو کتاب مولوی‌وار بر اسرار خاموش نوشته علی محمدی آسیابادی و کتاب عقل سرخ نوشته تقی پور نامداریان شایسته تقدیر معرفی شدند. در بخش خاطرات کتاب نورالدین پسر ایران نوشته معصومه سپهری شایسته تقدیر معرفی شد. در بخش مستندنگاری کتاب شرح اسم با تالیف و تدوین هدایت الله بهبودی شایسته تقدیر شد. در بخش داستان نیز هیئت داوران کتاب حافظ 7 اثر اکبر صحرایی را شایسته تقدیر معرفی کرد.

اتحادیه جهانی ناشران مسلمان صاحب دفتر قاره‌ای می‌شود

دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان با اشاره به افتتاح دفتر اروپایی این اتحادیه در یونان از تاسیس پنج دفتر در پنج قاره جهان برای این اتحادیه تا سال آینده خبر داد.

این خبر هم در روزهای آغازین این هفته روی خروجی مهر قرار گرفت. به این ترتیب، علی زارعی نجفدری، مشاور رئیس جمهور و رئیس انتشارات علمی و فرهنگی با اشاره به برگزاری نشست اخیر خود به عنوان دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران جهان اسلام با برخی از ناشران مسلمان در حاشیه نمایشگاه کتاب فرانکفورت گفت: دفتر اروپایی این اتحادیه در یونان و در شهر آتن افتتاح شده است که نخستین دفتر برون مرزی اتحادیه نیز به شمار می‌رود.

وی گفت: بر اساس اساسنامه اتحادیه و بر اساس اجماعی که در اجلاس قبل داشتیم، قرار شد پنج دفتر در پنج قاره اتحادیه در جهان ایجاد شود. یونان به خاطر مرکزیت فرهنگی در اروپا برای استقرار دفتر اروپایی انتخاب شد و پس از آن دفتر آفریقایی ما افتتاح می‌شود که کشور آن هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.

جدیدترین خبر وزارت ارشاد برای حل مشکل کاغذ

مسئول کارگروه حل مشکل کاغذ وزارت ارشاد از اعلام آمادگی یکی از تشکل‌های غیردولتی برای واردات ماهانه 12 هزار تن کاغذ و عرضه آن با بهای هر بند 55 هزار تومان در داخل کشور خبر داد.

داریوش رضوانی در گفتگویی که در روزهای پایانی هفته با خبرنگار مهر داشت، درباره بحث‌هایی که در خصوص نحوه توزیع کاغذ از سوی شرکت تعاونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مطرح است، گفت: ما در مورد نحوه توزیع کاغذ توسط تشکل‌ها و اتحادیه‌های حوزه نشر، معتقدیم اگر روال کار یک روال معمولی باشد و بازار دست واردکننده و توزیع‌کننده واقعی باشد، اصلاً ضرورتی ندارد تشکل‌های نشر در جهت تامین و توزیع کاغذ اقدام کنند و این کار باید از طریق مجمع عالی واردکنندگان انجام شود.

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد همچنین گفت: در ماه‌های اخیر با توجه به روند اجتناب ناپذیر در افزایش قیمت دلار، کاغذ از یک افزایش قیمت غیرطبیعی برخوردار شد و حتی از 100 هزار تومان در هر بند گذشت و به همین خاطر بود که تشکل‌های حوزه نشر که می‌توانستند ارز را با قیمتی پائین‌تر از حال حاضر در مرکز مبادلات ارزی تامین کنند، ثبت سفارش کردند و ایرادی هم نداشت.