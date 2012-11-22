بازی برابر تیم والیبال کاله برای تیمها جذابیت دارد/عدم برخورد فدراسیون با داور متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عطایی پس از شکست تیمش مقابل آلومینیوم هرمزگان در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر والیبال، عنوان کرد: متاسفانه طی سه بازی متوالی به علت اشتباهات بازیکنان خود شکست خورده ایم و بازیکنان ما طی این دیدارها برنامه های تیم را اجرا نکرده اند و برخی از آنان دچار افت شده اند.

وی ادامه داد: این در حالی است که در پنج بازی ابتدایی بازیکنان ما بسیار خوب کار کرده بودند، اما متاسفانه طی هفته های گذشته دچار افت شدیدی شده ایم.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران در ادامه با انتقاد شدید از قضاوت شاهمیری داور نخست این مسابقه، اظهار داشت: این داور باید یک بار دیگر به وجدان خود رجوع کند، چون با قضاوت اشتباه در امتیازات پایانی دو ست نخست موجب شکست تیم ما در این ستها شد.

عطایی افزود: متاسفانه این داور در هفته های گذشته نیز برای سایر تیمها مشکل ساز شده است اما با وجود اشتباهات مکرر این داور، فدراسیون هیچ برخوردی با او انجام نداده و همچنان این داور برای قضاوت دیدارهای حساس انتخاب می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه داور سرنوشت و نتیجه دیدار ما برابر آلومینیوم را تغییر داد و عدم برخورد کمیته داوران با این داور، نشانه خوبی برای والیبال ایران که به لیگ جهانی صعود کرده، نیست.

سرمربی تیم والیبال کاله در ادامه به انگیزه سایر تیمها در برابر این تیم اشاره کرد و بیان داشت: بازی برابر تیم کاله برای سایر تیمهای لیگ جذابیت دارد و به همین دلیل رقبای ما با انگیزه مضاعف و با کیفیت بسیار بیشتر نسبت به دیدارهای گذشته خود برابر کاله حاضر می شوند و ما باید بازیکنان خود را برای بازی در این شرایط سخت آماده کنیم.

به گزارش مهر، تیم والیبال کاله مازندران در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر والیبال با نتیجه سه بر صفر مغلوب آلومینیوم هرمزگان شد.