انتقال فرهنگ عاشورا به نسلهای آینده وظیفه ای خطیر بر دوش مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده، چهارشنبه شب در جمع عزاداران حسینی اظهار داشت: عزاداری های سید وسالار شهیدان باید متناسب با هدف قیام آن بزرگوار برگزار شود و باید در این راستا عزاداری‌هایی را بر پا کنیم که موجب بیداری، حرکت و تقویت روحیه مردم شود.

وی ادامه داد: قرآن کریم و روایات ائمه معصوم(ع) مهمترین هدف نظام اسلامی را امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.

حجت الاسلام حاجی زاده ضمن بیان اینکه فلسفه قیام امام حسین(ع) نباید محدود به محرم و صفر شود، گفت: مسئولان و متولیان امر باید اهداف آن امام بزرگوار را بیش از پیش در جامعه پیاده کنند.

وی مودت و اظهار دوستی به سید‌الشهدا را از مهمترین برکات بقای دین اسلام دانست و گفت: بالاترین انگیزه برای تعظیم به شعائر حسینی محبت و مهرورزی به آن بزرگوار و انتقال پیام‌های این حماسه بزرگ به نسل بعدی است.

امام جمعه اهر ادامه داد: بزرگترین هدف از برگزاری محافل مذهبی ،نشر و ترویج اندیشه شیعی است و جوانان و نوجوانان با حضور در این محافل می توانند از برکات این ماه بهره مند شوند.

