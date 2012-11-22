  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

حاجی زاده:

انتقال فرهنگ عاشورا به نسلهای آینده وظیفه ای خطیر بر دوش مسلمانان است

انتقال فرهنگ عاشورا به نسلهای آینده وظیفه ای خطیر بر دوش مسلمانان است

اهر- خبرگزاری مهر: امام جمعه اهر گفت: انتقال فرهنگ عاشورا به نسل های آینده، وظیفه ای خطیر بر دوش مسلمانان جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده، چهارشنبه شب در جمع عزاداران حسینی اظهار داشت: عزاداری های سید وسالار شهیدان باید متناسب با هدف قیام آن بزرگوار برگزار شود و باید در این راستا عزاداری‌هایی را بر پا کنیم که موجب بیداری، حرکت و تقویت روحیه مردم شود.

وی  ادامه داد: قرآن کریم و روایات ائمه معصوم(ع) مهمترین هدف نظام اسلامی را امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.

حجت الاسلام حاجی زاده ضمن بیان اینکه فلسفه قیام امام حسین(ع) نباید محدود به محرم و صفر شود، گفت: مسئولان و متولیان امر باید اهداف آن امام بزرگوار را بیش از پیش در جامعه پیاده کنند.

وی مودت و اظهار دوستی به سید‌الشهدا را از مهمترین برکات بقای دین اسلام دانست و گفت: بالاترین انگیزه برای تعظیم به شعائر حسینی محبت و مهرورزی به آن بزرگوار و انتقال پیام‌های این حماسه بزرگ به نسل بعدی است.

امام جمعه اهر ادامه داد: بزرگترین هدف از برگزاری محافل مذهبی ،نشر و ترویج اندیشه شیعی است و جوانان و نوجوانان با حضور در این محافل  می توانند از برکات این ماه بهره مند شوند.
 

کد مطلب 1750117

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها