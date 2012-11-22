استقبال کودکان اهوازی از سوگواره «حماسه جاویدان»

مریم فهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این سوگواره عاشورایی که به همت مربیان فرهنگی و هنری این مرکز برگزار می شود بچه ها با قیام امام حسین (ع)و یارانش بر علیه ظالم آن زمان و صفات منصوب به امام شهید همچون غریب الغربا، سالار شهیدان و... آشنا می شوند.

وی با بیان اینکه روشن کردن شمع دکور طراحی شده به یاد شهدای قیام امام حسین (ع) به همراهی نوای نوحه صادق آهنگران از فعالیتهای آغازین سوگواره عاشورایی «حماسه جاویدان» است افزود: قصه گویی داستان «یک اسب و دو سوار» و ایستگاه دل نوشته های عاشورایی نیز دیگر برنامه های این سوگواره هستند.



فهیم پور همچنین در مورد ایستگاه دل نوشته های عاشورایی توضیح داد: در این برنامه، دانش آموزان در قالب متن کوتاه به امام شهید خود نامه می نویسند.



وی در ادامه به نوشته ای از یک کودک 9 ساله به نام مهدی زارع زاده اشاره کرد و گفت: او در نامه خود نوشته است: «امام حسین من اگر در کنار شما بودم در کنار شما می‌جنگیدم و نمی گذاشتم شما و یارانت از دنیا بروید و حضرت رقیه زجر بکشد.»



مسئول اولین مرکز کانون در شهرستان اهواز همچنین اضافه کرد: در این سوگواره برنامه های دیگری چون ساخت مهر عاشورایی، ایستگاه چاپ اسما متبرکه یاران امام حسین علیه‌السلام و معرفی کتابهای مرتبط با این ایام اجرا می شود.



فهیم پور در پایان یادآور شد: این سوگواره از 27 آبان کار خود را آغاز کرده و تا 9 آذر ادامه خواهد داشت و همه روزه از ساعت 9 صبح تا 15 بعدازظهر آماده استقبال از کودکان و نوجوانان و اولیای تربیتی است.