محیط زندان فرصت مناسبی برای آشنایی زندانیان با سیره اهل بیت (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جمیاری صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی سمنان، محیط زندان را فرصت مناسبی برای آشنایی هر چه بیشتر زندانیان با سیره و روش زندگی اهل بیت (ع) دانست و اظهار داشت: استقبال زندانیان در برنامه های ایام محرم بی نظیر است.

وی، گریستن بر مصائب کاروان کربلا را منحصر به افراد و یا مکان خاصی ندانست و افزود: شور آمیخته با شعور زندانیان در برنامه های سوگواری قابل تحسین است.

وی برپایی جایگاه ویژه مراسم در سالن تربیت، بستن خیمه، قرائت روزانه زیارت عاشورا، سخنرانی وعاظ و اساتید اخلاق، نوحه خوانی و سینه زنی، تعزیه خوانی و مرثیه سرایی، ایجاد ایستگاه صلواتی و پذیرای از عزاداران، اقامه نماز جماعت و نیز برپایی نمایشگاه فرات خشکیده را از جمله برنامه های در حال اجرای این مجتمع اعلام کرد.

جمیاری با قدردانی از دادستان ها و دادیاران ناظر زندان شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان، مهدیشهر و گرمسار، اعزام 250 نفر زندانی واجد الشرایط را در راستای خودباوری زندانیان و تحکیم مبانی خانوادگی و همراهی آنان با دیگر آحاد جامعه در مراسمات مذهبی عنوان کرد و افزود: این امر از مصادیق رافت اسلامی نظام و توجه به کرامت انسانی افراد است.

به گفته وی در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی و تربیتی و نیز تقویت باورهای دینی و مذهبی مددجویان و شرکت آنان به همراه دیگر اعضاء خانواده در مراسمات عزاداری سید و سالار شهیدان عالم حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با همکاری و همراهی مراجع قضایی 250 نفر از زندانیان واجدالشرایط به مرخصی روزانه اعزام شدند.