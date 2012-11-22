منطقه صنعتی و ویژه اقتصادی ساوه جذب سرمایه گذار را تسهیل می کند

شهلا میر گلو بیات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حدود دو هفته است که این شهرک به صورت رسمی به منطقه ویژه صنعتی، خدماتی وتجاری تبدیل شده است که این امر با توجه به مزیتهایی که یرای سرمایه گذاران ایجاد می کند جذب سرمایه گذاران را آسان می کند.

وی ادامه داد: با منطقه ویژه شده در واقع گمرک شامل حال این افراد نمی شود و تولیدکنندگان می توانند به راحتی دستگاههای خود را از خارج ازکشور وارد کنند.

میرگلوبیات معافیت های مالیاتی را از دیگر مزیتهای این منطقه خواند و اظهارداشت: با توجه به شرایط فعلی کشور در امر تولید این منطقه هم اکنون فعالیت تولیدی خوبی دارد.

گفتنی است شهرک کاوه با دو هزار و پانصد هکتار وسعت در فاصله 160 کیلو متری مرکز استان و 120 کیلو متری تهران قرار دارد وتوسط نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه به عنوان منطقه ویژه صنعتی ، خدماتی، تجاری تعیین شده است.