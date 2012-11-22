بدون اشتباه کاله را بردیم/تشویقهای تماشاگران موثر بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دامغانی پس از پیروزی تیمش برابر تیم کاله در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر والیبال، اظهار داشت: ما تیم کاله را به خوبی آنالیز کرده بودیم و در این دیدار روی نقاط ضعف این تیم فشار آوردیم و این تیم را شکست دادیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه بازیکنان ما در این دیدار به بهترین شکل برنامه ها را اجرایی کردند و بدون اشتباه مقابل کاله بازی کردیم و این تیم را شکست دادیم.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان افزود: تماشاگران نیز در این دیدار به خوبی به تیم ما کمک کردند و تشویقهای آنان باعث شد تا بازیکنان ما با روحیه بیشتری مقابل بازیکنان باتجربه کاله بازی کنند.

دامغانی در خصوص دیدارهای آینده آلومینیوم گفت: ما برای تثبیت خود در رقابتهای لیگ نیاز به استمرار روند پیروزی های خود داریم و بنابراین در دیدار هفته آینده نیز تنها به فکر غلبه باریج اسانس کاشان خواهیم بود.

به گزارش مهر، تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر والیبال با نتیجه سه بر صفر مقابل کاله مازندران به برتری رسید.