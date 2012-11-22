توزیع 100 تن مرغ بدون آنتی بیوتیک در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، بهراد زندیه پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه عرضه مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهرستان مراغه در گفتگو با خبرنگاران از توزیع گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک از دوم آذرماه در استان خبر داد و گفت: تولید گوشت بدون استفاده از آنتی بیوتیک، همزمان در هفت مرغداری در سه شهرستان در استان انجام پذیرفته بود که سه واحد نتوانستند تا روز آخر نسبت به تعهد خویش جهت عدم مصرف آنتی بیوتیک عمل کنند و در چهار واحد باقی مانده تاکنون توانسته ایم با مراقبتهای کارشناسان اداره کل دامپزشکی به این مهم دست یابیم.

وی ادامه داد: توزیع دومین محموله گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در مراغه و تبریز از طریق مراکز عرضه مواد پروتئینی صورت می پذیرد و در مرحله نخست این طرح 9 تن مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک با برند و برچسب ویژه توزیع می شود.

زندیه افزود: در 20 روز آینده نزدیک به 30 هزار قطعه گوشت سفید سالم و بدون مصرف آنتی بیوتیک در استان توزیع می شود.

وی تولید گوشت سفید سالم و بدون مصرف آنتی بیوتیک را از اهداف استراتژیک و سیاستهای اصولی اداره کل دامپزشکی دانسته و افزود: گوشت مرغ های دارای باقیمانده آنتی بیوتیک مقاومت بدن انسان را در مقابل آنتی بیوتیک ها افزایش داده و درمان عفونت ها را دشوار می کند.

مدیرکل دامپزشکی استان ادامه داد: درنظر داریم با فرهنگ سازی و آماده سازی زمینه های مصرف ، این طرح را بصورت همگانی از طریق ترغیب مرغداران ، در سایر شهرستانها و نقاط استان نیز به انجام رسانیم .

وی افزود: کاهش هزینه های تولید ، پیشگیری از درمان های بی مورد ، افزایش سلامت و بهداشت جامعه ، صرفه جویی ارزی در بخش دان ، دارو ، واکسن و غیره از جمله مزایای این دستاورد بوده و باید گفت تولید گوشت مرغ فاقد آنتی بیوتیک می تواند یک فرصت اقتصادی برای مرغداران استان باشد چراکه مرغداران می توانند در زمان کمتر و با ضریب تبدیل بالاتر مرغ خود را پرورش بدهند.

