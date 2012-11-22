میزان بارندگی در خراسان شمالی کاهش یافت

هوشنگ بهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در آبان ماه سال جاری میزان متوسط بارندگی در مناطق مختلف خراسان شمالی 27.8 میلیمتر بوده که این میزان به نسبت مدت مشابه سال گذشته 12.8 میلیمتر کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه این کاهش بارندگی به غیر از مرکز استان در تمامی شهرستان های خراسان شمالی روی داده است، اظهار داشت: در آبان ماه سال جاری میزان میانگین بارندگی بجنورد 39.7 میلیمتر بوده که این میزان به نسبت سال گذشته 14.8 میلیمتر افزایش یافته است.

بهزادی افزود: در این ماه در ایستگاه هواشناسی شهرستان اسفراین به طور متوسط 23.2 میلیمتر بارندگی ثبت شده که این میزان در سال گذشته 51.5 میلیمتر بود و بر این اساس کاهشی 28.3 میلیمتری در میزان بارندگی اسفراین در آبان ماه سال جاری روی داده است.

وی اضافه کرد: میزان متوسط بارندگی در شهرستان مانه و سملقان نیز در آبان ماه سال جاری 32.9 میلیمتر بوده که این میزان به نسبت سال گذشته 5.9 میلمتر کاهش را نشان می دهد.

به گفته این مسئول در ایستگاه هواشناسی شهرستان های گرمه و جاجرم نیز میزان متوسط بارندگی آبان ماه سال جاری 14.3 میلیمتر ثبت شده که به نسبت سال گذشته 6.5 میلیمتر کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: در شهرستان شیروان در این مدت به طور متوسط 38.1 میلمتر بارندگی روی داده که این میزان به نسبت مدت مشابه سال گذشته 8.1 میلیمتر کاهش یافته است.

بهزادی تصریح کرد: در شهرستان فاروج نیز در آبان ماه سال جاری به طور میانگین 18.6 میلیمتر بارندگی روی داده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان متوسط بارندگی این شهرستان 61.6 میلیمتر ثبت شده بود.

وی در ادامه در مورد وضعیت دمایی استان در آبان ماه سال جاری نیز اظهار داشت: در این ماه به طور متوسط دمای استان به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.

بهزادی افزود: در بجنورد متوسط دمای ماهیانه در آبان ماه سال جاری 11.3 درجه سانتیگراد بوده که این میزان به نسبت آبان ماه سال گذشته 7.3 سانتیگراد افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان تصریح کرد: با وجود کاهش بارندگی و افزایش دما در آبان ماه سال جاری در اکثر مناطق استان، پیش بینی فصلی آب و هوا در خراسان شمالی نشان دهنده نرمال بودن متوسط بارندگی و دما در سال زراعی جاری در این استان است.