تحریم داروهای خاص توسط استکبار بی شرمانه است

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در گردهمایی بزرگ بسیجیان ناحیه جوادالائمه استان البرز که در مصلای امام حسن مجتبی(ع) شهر محمدشهر برگزار شد، با اشاره به تحریم های اخیر گفت: در حال حاضر تحریم‏های غرب علیه کشورمان شدت یافته و این موضوع شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه و واردات ضروریات نیز شده است.



کولیوند افزود: یکی از اقدامات بی‏شرمانه و غیر منطقی در این رابطه تحریم‏ داروهای بیماران خاص از سوی استکبار جهانی است که این موضوع در کل جهان و تا به حال سابقه نداشته است.



وی با بیان اینکه تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی به وجود آمده حال حاضر، اتحاد مردمی است و مسئولان کشور و در راس آنها سران سه قوه نیز باید این مسیر را همواره کنند، افزود: به امید خداوند مثل همیشه ملت شریف ایران اسلامی پیروز این میدان خواهند بود.



کنترل مصرف سوخت را از کشورهای خارجی یاد بگیریم



نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از طرز مصرف سوخت در کشور گفت: کشورهایی خارجی خیلی بهتر از ما به این مهم توجه می‏کنند و ما هم باید از آنها در این رابطه الگوبرداری کنیم.



وی افزود: بهینه‏سازی مصرف گاز، برق و به خصوص بنزین در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت است.

