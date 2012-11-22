مهدی زاده شایستگی کسب مدال جهانی را دارد

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نزدیک پیگیر و نظاره گر تلاش های وصف ناپذیر و انگیزه بسیار بالای امیر مهدی زاده در تمرینات بوده ام و معتقدم بعد از چهره های درخشان دهه 1370، مهدی زاده زنده کننده یاد و خاطره آن قهرمانان ارزنده است.



وی ابراز داشت: رقابت های جام جهانی کاراته آوردگاه حضور چهره های شاخص تمامی کشورهای دنیا است و مهدی زاده خوب می داند که یک اشتباه ممکن است تمام آرزوهای دوران قهرمانی وی را از بین ببرد، به همین خاطر از نظر روانی نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و مطمئنا می تواند یکی از چهره های موفق کشورمان در این پیکارها لقب بگیرد.



رئیس هیئت کاراته استان قم در ادامه از مشخص شدن رقبای کاراته کای قمی در مسابقات جهانی فرانسه خبر داد و بیان داشت: بیست و یکمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در پاریس فرانسه از روز چهارشنبه آغاز شده است و امروز در حالی پایان می یابد که امیر مهدی زاده امروز برابر حریفان به روی تاتامی می رود.



وی یاد آور شد: امروز پنجشنبه امیر مهدی زاده در گروه دوم وزن منهای 60 کیلوگرم باید با حریفان آسیایی خود مبارزاتش را آغاز کند زیرا بر اساس قرعه وی باید به ترتیب با رقبای از کشورهای اربکستان و مالزی رو به رو شده و شانس خود را برای صعود بیازماید.



عابدی عنوان داشت: مهدی زاده در نخست رقابت خود در جام جهانی کاراته در پاریس فرانسه با موخسیموف از کشور ازبکستان مسابقه خواهد داد و در صورت پیروزی در این مسابقه که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است در دور دوم با رقیبی از مالزی پیکار می کند.



وی اضافه کرد: کاراته کای شایسته استان قم انشاءالله با موفقیت در مرحله نخست در دور دوم باید به مصاف لاکان تان از کشور مالزی برود و بدین ترتیب منتظر سایر رقبا باشد که در مراحل اول و دوم در دو گروه مقدماتی این وزن با یکدیگر رو به رو می شوند.



رئیس هیئت کاراته استان قم با بیان اینکه در گروه امیر مهدی زاده چهره های سرشناس کاراته دنیا حضور دارند، ادامه داد: در گروه مهدی زاده در وزن منهای 60 کیلوگرم، میشل لوئیجی از ایتالیا، جان لوپز فرانسوی و اسدیلوف قزاقستانی سرسخت ترین رقبا به شمار می روند.



وی یاد آور شد: یکی از این چهره ها لوئیجی دارنده مدال نقره جهان سال 2010، طلای اروپا 2010 و 2012 و جان لوپز دارنده نقره اروپا است که یک بار در مسابقات کاراته وان اتریش با مهدی زاده بازی کرده و 4 بر صفر تن به شکست داده است.



عابدی با بیان اینکه در این وزن 59 مدعی حضور دارند، اظهار داشت: اسدیلوف قزاقستانی نیز مدال نقره جهان در سال 2008 و طلای بازی های آسیایی گوانگجو را در کارنامه دارد و پیش از این سه بار با مهدی زاده مبارزه کرده که حاصل آن دو پیروزی برای اسدیلف و یک برد برای مهدی زاده بوده است.

