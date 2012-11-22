به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این برنامه مذهبی اظهار کرد: در دو سال اخیر تعداد زیادی از هیئت‌های مذهبی دانش آموزی و دانشجویی در استان شکل گرفته و هزاران نفر از جوانان شیفته ائمه اطهار(ع) در روز منتسب به حضرت علی اکبر(ع) به عنوان بیعت با این جوان رشید جریان عاشورا، به صحنه می‌آیند و از نقاط مختلف استان در قالب دسته‌های عزا به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) عزاداری می‌کنند.



وی هدف از این برنامه دینی را انس و آشنایی و معرفت هر چه بیشتر جوانان با الگوی جوانان عاشورا، حضرت علی اکبر(ع) ذکر کرد و گفت: این حرکت ارزنده موجب تاثیرگذاری اخلاق و فکر و اندیشه حضرت علی اکبر(ع) بر جوانان ما می‌شود.



به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، امسال با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است اجتماع بزرگ هیئت‌های مذهبی استان در روز منتسب به حضرت علی اکبر(ع) با حضور دانش آموزان، دانشجویان، بسیجیان و قشرهای مختلف مردم در میدان آستانه برگزار شود.



حجت‌الاسلام اسکندری اظهار امیدواری کرد که این اجتماع بزرگ به الگویی برای دیگر استان‌های کشور تبدیل شود.



وی از همه جوانان عاشورایی و هیئت‌های مذهبی خواست که ساعت 15 و 30 دقیقه روز جمعه با حضور گسترده خود در میدان آستانه صحنه زیبایی از محبت و مودت به اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امام حسین(ع) و حضرت علی اکبر(ع) خلق کنند.