رييس جمهور آينده بايد دولت مهر براي مردم به ارمغان آورد//كروبي مي تواند كابينه وفاق و آشتي ملي تشكيل دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر كوزه گر افزود: موضع گيري هاي كروبي براي حل معضلات خارجي نزديك با موضع گيريهاي كلي نظام است و به نظر مي رسد كه از يك پشتيباني فكري محكمي برخوردار باشد. در صحبتهاي خصوصي و حضوري كه در مدت چهار سال مجلس ششم با ايشان در مورد مسايل انرژي هسته اي داشتيم، ايشان استفاده از انرژي هسته اي را حق ملت ايران و روشها و استراتژيهاي دستيابي به اين مهم را متغير و وابسته به شرايط روز مي داند.

اين نماينده سابق مجلس در مورد مشكلات كروبي در اجراي شعار تشكيل كابينه مقتدر اظهار داشت: من مشكل كروبي را براي تشكيل دولتي مقتدر، پيدا كردن افراد توانمند و انتخاب آنها به عنوان تيم اجرايي دولت مي دانم.

كروبي مي تواند از دايره بسته اي كه در طول اين چند سال شكل گرفته و قدرت فقط در اين دايره گردش مي كرده، خارج شود و درصدد كشف چهره هاي جديد و در فكر تشكيل يك كابينه متفكر و ملي باشند.

وي تصريح كرد: مردم به دنبال شخصي براي رياست جمهوري هستند كه بتواند دولت مهر را براي ايرانيان به ارمغان آورد و وفاق را در جامعه طنين انداز كند.