  1. سیاست
  2. سایر
۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۴۶

نماينده مردم شهريار در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي:

رييس جمهور آينده بايد دولت مهر براي مردم به ارمغان آورد//كروبي مي تواند كابينه وفاق و آشتي ملي تشكيل دهد

دكتر محمد علي كوزه گر نماينده مردم شهريار در دوره ششم مجلس گفت: مهدي كروبي تنها فردي است كه در شرايط امروزي مي تواند با برنامه مدون، پاسخگوي مطالبات مردم باشد و كشور را از ميان بحرانهاي موجود عبور دهد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر كوزه گر افزود: موضع گيري هاي كروبي براي حل معضلات خارجي نزديك با موضع گيريهاي كلي نظام است و به نظر مي رسد كه از يك پشتيباني فكري محكمي برخوردار باشد. در صحبتهاي خصوصي و حضوري كه در مدت چهار سال مجلس ششم با ايشان در مورد مسايل انرژي هسته اي داشتيم، ايشان استفاده از انرژي هسته اي را حق ملت ايران و روشها و استراتژيهاي دستيابي به اين مهم را متغير و وابسته به شرايط روز مي داند.

اين نماينده سابق مجلس در مورد مشكلات كروبي در اجراي شعار تشكيل كابينه مقتدر اظهار داشت: من مشكل كروبي را براي تشكيل دولتي مقتدر، پيدا كردن افراد توانمند و انتخاب آنها به عنوان تيم اجرايي دولت مي دانم.

كروبي مي تواند از دايره بسته اي كه در طول اين چند سال شكل گرفته و قدرت فقط در اين دايره گردش مي كرده، خارج شود و درصدد كشف چهره هاي جديد و در فكر تشكيل يك كابينه متفكر و ملي باشند.

وي تصريح كرد: مردم به دنبال شخصي براي رياست جمهوري هستند كه بتواند دولت مهر را براي ايرانيان به ارمغان آورد و وفاق را در جامعه طنين انداز كند.

کد مطلب 175019

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها