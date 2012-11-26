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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

معین الاسلام در گفتگو با مهر:

حضرت زینب(س) پرده از چهره نفاق برداشت

حضرت زینب(س) پرده از چهره نفاق برداشت

قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی جامعه الزهرا(س) گفت: حضرت زینب(س) قبل از نهضت عاشورا با زیر نظر داشتن دشمن مسائل مربوط به کاروان امام حسین(ع) را رصد می‌کرد و بعد از عاشورا نیز با برداشتن پرده از چهره دشمن جلو تحریف عاشورا را گرفت.

مریم معین الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صبر و شکیبایی حضرت زینب در جریان عاشورا اظهار داشت: حضرت زینب(س) چه قبل از نهضت عاشورا و چه بعد از آن نقش محوری داشت و با دید عمیق و دقیق خود اطلاعات لازم را به امام حسین(ع) می‌رساند.

وی بیان داشت: حضرت زینب(س) قبل از عاشورا به صورت غیرمستقیم با زیر نظر قرار دادن دشمن، کاروان امام حسین(ع) را از خطرهای احتمالی آگاه می‌کرد.

مدیر دفتر پژوهش‌های فرهنگی خواهران عنوان کرد: حضرت زینب(س) بعد از نهضت عاشورا با روشن گری‌های خود پرده از چهره نفاق برداشت.

وی با بیان اینکه دشمن قصد تحریف نهضت عاشورا را داشت، ابراز داشت: حضرت زینب(س) به صورت مستقیم و با سخنرانی‌های پی در پی خود عاشورا را آن طور که اتفاق افتاده بود بازگو کرد و به این وسیله جلو تحریف عاشورا به وسیله دشمن را گرفت.

معین الاسلام ادامه داد: ایشان همچنین در سخنرانی‌های خود شهدای کربلا و اسرا را نام برد تا به این وسیله دشمن نتواند با نقشه‌های شوم خود آنها را چیزی جدای از فرزندان پیامبر جلوه دهد.
 

کد مطلب 1750191

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