۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

پورقیومی:

حذف زوائد از عزاداری یک وظیفه همگانی است

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه پیراستن زوائد از عزاداری ها را یک وظیفه همگانی ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی صبح امروز در جمع دست اندکاران مراسم محرم در روستای اسفندآباد بخش بهمن ابرکوه اظهار داشت: پیراستن مراسم از زواید و اعمالی که اصل مراسم را تحت الشعاع خود قرار می دهد، یک وظیفه همگانی است.

وی افزود: هر چه بتوان فرهنگ و مکتب عاشورا را در ابعاد گوناگون به مخاطبان به ویژه نسل جوان انتقال داد، در مصونیت بخشی به آنان در مقابل آسیب های فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی کمک کرده ایم.

پورقیومی ادامه داد: لازم است بزرگان منطقه با ظرافت، سعه صدر و به کارگیری نهایت سلیقه، نسبت به شناسایی آسیبهای احتمالی داخل مراسم عزاداری تلاش کنند.

در روستای اسفندآباد مرکز دهستان اسفندار بخش بهمن، دو هیئت مذهبی فعالیت می کنند.

