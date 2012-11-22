دستگیری دو سارق سیگارهای 210 میلیون ریالی در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفت: ساعت 15و 30 دقیقه روز گذشته در پی تماس تلفنی فردی با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر اینکه انبار سیگار وی به ارزش تقریبی 210 میلیون مورد سرقت واقع شده موضوع سریعا در دستور کار ماموران کلانتری 11 شهرستان اراک قرار گرفت.

سرهنگ مصطفی ویسمه ای بیان داشت: با دستگیر متهم اصلی وی همدست خود را نیز معرفی که پس از دستگیری همدستش هر دوی آنان با تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضا شدند.

برگزاری یادواره شهدای شهابیه و سکانه شهر خمین

یادواره شهدای شهابیه روستای خمین امروز پنجشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.همچنین یادواره شهدای روستاهای چهارطاق، لیلان و خلیل آباد روز جمعه درساعتهای 2عصر، 9صبح و 8 شب برگزار می شود.

یادواره شهدای دو روستای خوگان و قلعه بابو نیز شنبه برگزار می شود و یادواره شهدای محله احمدآباد سه شنبه مورخ ۷/۹/۹۱ بعد از نماز مغرب و عشاء برپا می شود.

استان مرکزی 10 استان دارای رتبه بالای طلاق در کشور

مدیر کل سازمان بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی از 10 استان رتبه بالای طلاق در کشور است، گفت: این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های مسئولین استان مطرح شده است.

ربیعی با اشاره به اینکه سند پیشگیری و کاهش طلاق هم اکنون در شهرستان اراک به صورت پایلوت انجام می شود،افزود: بهزیستی استان مرکزی در راستای سند پیشگیری و کاهش طلاق در شهرستان اراک در شش ماهه اول سال 91 رتبه اول را به خود اختصاص داد.