آغاز آموزش شنای دانش آموزان پایه سوم مدارس ابتدایی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه طرح ملی سباح تا پایان تابستان سال آینده ادامه خواهد داشت، گفت: توصیه موکد تعالینم اسلامی، ضرورت اجرای این طرح را در سطح آموزش و پرورش نشان می‌دهد که امیدواریم تمام اهداف پیش‌بینی شده برای این طرح را برهمین مبنا محقق سازیم.

سعید توکلی با بیان اینکه طرح سباح با استقبال گرم دانش آموزان مواجه شده افزود: دانش آموزان با علاقه وافر شناگری را حتی بعد از اوقات مدرسه نیز ادامه می دهند که بسیاری از آنان اکنون شنا گران ماهری شده اند .



وی با اشاره به این که در فاز اول این طرح تعداد 2 هزار و 500 نفر از دانش آموزان دختر و پسر در استخر فرهنگیان آموزش می بینند یاد آور شد: دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در قالب درس تربیت بدنی با حضور در استخرها، بطور مقدماتی اصول اولیه ورزش مفرح شنا را آموزش می بینند بطوری که در پایان آموزش، هر فرد می تواند مسافت طول استخر را شنا کند.

کسب رتبه اول کشوری در امتحانات نهایی فنی و حرفه ای خردادماه 91



معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به کسب رتبه اول کشوری در امتحانات نهایی فنی و حرفه ای خردادماه 91 بیان کرد: نتیجه این موفقیت بر اساس گزارش اداره کل سنجش وزارت آموزش و پرورش به استان قم منعکس شده است.



اکبر حیدری با بیان این که اقدامات ارزشمندی در توسعه هنرستان ها و رشته های مرتبط آن در استان قم صورت گرفته است تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامه های اولویتی اداره کل آموزش و پرورش استان قم افزایش هنرستان ها و کیفیت بخشی به رشته های هنرستانی است.



حیدری گفت: در حال حاضر در استان قم تعداد 70 هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش مستقل و ضمیمه به فعالیت مشغولند که 68 رشته تحصیلی را تحت پوشش قرار داده اند.

خوشه کسب وکار در مسیر تعالی فرش دستباف قم گام بر می دارد





مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم درحاشیه بازدید از نمایشگاه فرش دستباف قم در جمع تعدادی از فعالان این صنعت اظهار داشت: فرش دستباف قم از جایگاه هنری و صنعتی بالایی برخوردار است و همه مسئولان می بایست در جهت اعتلای این هنر نفیس تلاش کنند.



جعفر فرشچی افزود: شرکت شهرک های صنعتی قم در تلاش است با بکارگیری از تمام ظرفیت در اختیار خود نسب به پی گیری، شناسایی و رفع مشکلات این کالای صادراتی اقدام کند.



وی ادامه داد: در همین راستا بعد از مطالعات کارشناسی اولیه مدل خوشه کسب و کار برای فرش قم در صنایع کوچک شرکت شهرکها در دستورکار قرارگرفت و عامل این خوشه انتخاب و دوره های آموزشی لازم را سپری کرد و در حال حاضر تحت حمایت این شرکت، پیاده سازی مدل توسعه خوشه را در این هنر صنعت با جدیت پی گیری می کند.

