حضور دو میلیون جوان در فعالیتهای جهادی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید خراسانی صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از بسیجیان سازندگی استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه امسال 100 هزار دانشجو در امور جهادی و 400 هزار دانش آموز برای مرمت، بهسازی و بازسازی 10 هزار و 400 مدرسه فعالیت کردند، گفت: این برنامه های جهادی، بسیج سازندگی را در عرصه پیشرفت و توسعه کشور به میدانی تخصصی تبدیل کرده است.

وی افزود: در نیمه اول امسال، آموزش و کشاورزی در 50 رشته متنوع، بیشترین فعالیت را داشته است.

خراسانی گفت: بیش از 11 هزار و 800 پزشک و پیراپزشک در قالب سه هزار و 269 تیم پزشکی در مناطق محروم حضور یافتند.

وی افزود: بیش از 50 نوع فعالیت در عرصه اردوهای جهادی تعریف شده است، از جمله دختران دانش آموزان در تولید مانتو، پرده های مدرسه و اجرای طرح های گرافیکی در زیباسازی و بهسازی مدارس مشارکت کردند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: تعمیرات سطحی از قبیل لوله کشی، موزائیک کاری، گچ کاری، زیباسازی، برق کشی و کارهای تاسیساتی از جمله فعالیت های دانش آموزان پسر بود.

وی افزود: در بهسازی مدارس، دهها هزار میز و صندلی تعمیر و بازسازی شد.

سردار خراسانی گفت: با اجرای این طرح حداقل دو سوم هزینه های بازسازی میز و صندلی، نقاشی و تعمیرات مدارس کاهش و فرهنگ نگهداری لوازم مدارس میان دانش آموزان توسعه یافت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به اینکه استقبال در محلات، به سرعت در حال گسترش است، گفت: امسال نخستین بار اردوهای سازندگی و خدمات رسانی در محلات یک روزه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در این اردوها، جوانان و حتی بازنشستگان و متخصصان حضور داشتند، گفت: اردوهای جهادی قابل توسعه است و تا آخر سال ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور افزود: حداقل 30 هزار نقطه در سراسر کشور می تواند از این خدمات تا پایان سال استفاده کنند.

وی گفت: در تابستان گذشته، 460 هزار نفر در اردوهای یک روزه شرکت کردند و تا پایان سال نیز زمینه برای حضور تا یک میلیون نفر وجود دارد.

خراسانی گفت: یک هزار و 700 واحد مسکونی تا پایان آذر در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی به زلزله زدگان تحویل داده می شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: بسیج سازندگی در این مناطق ساخت دو هزار واحد مسکونی را بر عهده دارد.

وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصالح ساختمانی را برای احداث این واحدها تامین کرده و بسیج سازندگی با حداقل هزینه این خانه ها را ساخته است.

خراسانی تصریح کرد: بسیح سازندگی با تائید وزارت جهاد کشاورزی، هفت هزار محل پیش ساخته نگهداری دام را نیز در اختیار دامداران زلزله زده قرار داده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: سپاه تلاش را فدای سرعت و کیفیت نکرده به نحو ممکن تمام نقاط فنی را در کارهای خود لحاظ می‌کند.

وی، تلاش‌های انجام شده توسط سپاه عاشورا را در مناطق زلزله‌زده بسیار قابل توجه و درخور قدردانی برشمرد و افزود: سپاه عاشورا و سپاه‌های استان قم، اصفهان، مازندران، خوزستان، اردبیل، آذربایجان‌غربی و سپاه‌های ناحیه اهر، ورزقان و هریس، بنیاد تعاون، آماد، قرارگاه خاتم و بسیج سازندگی در منطقه حضوری مؤثر داشت.

خراسانی در پایان، جهادگران اردو‌های جهادی را سفیران انقلاب اسلامی در مناطق محروم کشور خواند.