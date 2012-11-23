صحنه بصیرت عاشورایی تابلوی جاودان در مسیر کاروان انسانیت است

حجت الاسلام محمدرضا معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: صحنه بصیرت عاشورایی بعنوان یک تابلوی جاوید در مسیر کاروان انسانیت در طول تاریخ قرار گرفته تا هیچ انسان آزادی خواه و هیچ جامعه جویای حقی در کره خاکی، از مسیر صحیح زندگی منحرف نشود و به بیراهه نرود.

وی گفت: عاشورا در واقع یک حادثه تاریخی تلخ نبوده بلکه عصاره مکاتب وحیانی و الهی از آدم تا خاتم است.

وی با اشاره به اینکه عاشورا تجسم کمال عبودیت است افزود: تمام مائده های آسمانی حضرت حق در عاشورا جلوه گری می کند.

حجت الاسلام معینی تصریح کرد: عاشورا محیطی به گستره جهان هستی است و بر همین اساس در جای جای این جهان هستی نمادی از حرکت عاشورائیان را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه عاشورا هرگز رنگ نمی بازد گفت: علت جاوید ماندن عاشورا را باید در طنین همیشه جاوید حنجره حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) جستجو کرد همان لحظه ای که فریاد آزادگی و انسانیت را برآورد .

وی تاکید کرد: شناخت امام زمان(عج) و پیروی بی چون و چرا از ولی فقیه بعنوان یک اصل مسلم فرهنگ عاشورایی در حرکت عاشورائیان تبلور یافته است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی البرز گفت: عاشورا هدیه ای الهی به تمام بشریت در طول تاریخ بوده و بر همین اساس است که وقتی عاشورا در هر سال فرا می رسد گویی خون حسین(ع) در رگ های همه عالمیان جریان می یابد و مانند یک موج عظیم ، ملت ها را به جوش و خروش درمی آورد.

