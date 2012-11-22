بی احتیاطی علت اصلی واژگونی خودرو نماینده شهرستان ورزقان در مجلس

سرهنگ حسن فرجی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از بررسی محل علت سانحه، بی احتیاطی و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه یکدستگاه پژو پارس به رانندگی الهوردی دهقانی نماینده شهرستان ورزقان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

فرجی تصریح کرد: این سانحه رانندگی درساعت 21.30 شامگاه دیروز چهارشنبه در محور زنجان تبریز دو کیلومتر بعد از تونل شیبلی 25 کیلومتری شهرستان تبریز رخ داده است.

وی ادامه داد: سه نفر از اعضای خانواده الهوردی دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی حوالی تونل شیبلی در سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند.

فرجی با اشاره به اینکه الهوردی دهقانی دچار مصدومیت شده است افزود: با همکاری مرکز فوریت های پزشکی شهرستان بستان آباد وی به بیمارستان امام رضا (ع)تبریز و تحت مداوا قرار گرفته است.

فرمانده پلیس راه آذربایجان شرقی بیان کرد: در این سانحه رانندگی که دهقانی رانندگی می کرد همسر، دختر 15 ساله و پسر نوجوان دهقانی در دم جان سپردند و خود وی نیز از ناحیه کمر دچار مصدومیت شدید شده است.

سرهنگ فرجی همچنین یادآور شد: علت این حادثه واژگونی خودرو گزارش شده است.

