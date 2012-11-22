نذورات فرهنگی یکی از راه های نشر علوم اهل بیت (ع) است

حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری مجالس و محافل اهل بیت (ع) به ویژه حضرت سید الشهدا (ع) دستور بزرگان دین ماست که در این راه همه آحاد جامعه وظیفه دارند برای پرشور برگزار شدن محافل دینی با افزایش شعور اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و اعتقادی تلاش نمایند و از هیچ کوششی دریغ نورزند.

وی با بیان اینکه مسئولین هیئت های مذهبی، مداحان اهل بیت، واعظان و روحانیون سه گروه تاثیرگذار جامعه هستند ادامه داد: این گروه ها نقش عمده ای در برپایی و محتوابخشی به جلسات و محافل مذهبی دارند و باید زمینه های مساعد و مطلوبی برای اقدامات معنوی و فرهنگی مهیا کنند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی توجه به ابعاد مختلف فرهنگ را لازمه نذورات فرهنگی دانست و عنوان کرد: این مهم باید با شناسایی نیاز های فرهنگی افراد و با تکیه بر آسیب شناسی های اجتماعی محقق شود.

وی یکی از راههای مقابله با دشمن در مقوله جنگ نرم را مبارزه فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: این مبارزه فرهنگی باید توسط روحانیون و دیگران انجام شود اما تمام کار به اینجا ختم نمی شود بلکه کار فرهنگی دارای گستره وسیع است.

حجت الاسلام چمانی از برآیند های مهم " نذر فرهنگی " را ایجاد حس مسئولیت و تعهد در قبال سایر همنوعان دانست و عنوان کرد: انجام این عمل خیر نیاز به شناسایی افراد در لایه های مختلف جامعه و آگاهی از امکانات و نیاز آموزشی آنها دارد.

وی خاطرنشان کرد: در واقع با شناخت نیازهای روز جامعه می توان اعتقادات پاک و خداپسندانه را به صورتی که در راستای انسجام و رفع نیاز جامعه است سوق داد.