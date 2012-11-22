3 نشان اصالت یونسکو بر سینه صنایع دستی آذربایجان شرقی نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی افزود: دو اثر در رشته ورنی و یک اثر در رشته ساخت سازهای سنتی (تار ) از آذربایجان شرقی توانستند مهر اصالت یونسکو را در چهارمین دوره این داوری های بین المللی به دست آورند.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی با مجموع هفت اثر در این داوری ها شرکت کرده بود که سه اثر موفق شدند نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی را از آن خود کنند.

محمدی دو اثر در رشته سرامیک، یک اثر فرش چرمی و یک اثر رشته حکاکی روی نقره را آثار صنایع دستی استان دانست که نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی را دریافت کرده اما از کسب نشان بین المللی آن محروم ماندند.

وی افزود: تعداد نشان های بین المللی مرغوبیت صنایع دستی آذربایجان شرقی به هشت نشان رسید که علاوه بر ورنی و تار ایرانی رشته های حکاکی روی نقره و نقره کوبی نیز موفق به کسب این عنوان شده بودند.

یادآور می شود، جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره داوری نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی موفق به دریافت 141 مهر اصالت یونسکو شد.

موزه محرم تبریز پذیرای عزاداران و عاشقان حسینی است

تراب محمدی اظهار داشت: خانه دکتر ابوالقاسم خان صحتی که از سال 87 توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به عنوان موزه محرم نامگذاری شده مانند رسم قدیمی 94 ساله پذیرای عزاداران حسینی خواهد بود.

وی ادامه داد: هیئت های عزاداری محلات بازار، راسته کوچه و شتربان مراسم سینه زنی و عزاداری ایام محرم را در این موزه برگزار می کنند.

وی افزود: طبقه زیرین موزه محرم توسط سازمان میراث فرهنگی طی چند سال اخیر برای برگزاری مراسم محرم خانواده صحتی آماده شده طی این ایام از ساعت شش صبح تا 9 صبح عزاداران به انجام مراسم سوگواری خواهند پرداخت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اظهار داشت: چهار روحانی نیز طی چهار روز مجالس تعزیه خوانی و وعظ و سوگ امام حسین(ع) داشته و به روضه خوانی می پردازند.

محمدی یادآور شد: موزه محرم تبریز از بدو تاسیس تا کنون رایگان بوده و در ایام محرم نیز بدون تغییر روال کاری از ساعت هشت صبح تا سه بعد از ظهر پذیرای بازدیدکنندگان و عزاداران امام حسین (ع) خواهد بود.

وی افزود: خانه صحتی که از سوی این خانواده جهت ایجاد موزه محرم در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته 409 متر مربع مساحت دارد و در سه طبقه احداث شده است و در زمان حیات مرحوم دکتر ابوالقاسم صحتی و اوایل دوره پهلوی در ماه محرم به عنوان حسینیه مورد استفاده هیئت عزاداری محله راسته کوچه قرار می گرفت.

