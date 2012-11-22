  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

رشید:

تفکر بسیجی امروز عامل اصلی پیروزهای اسلامی است

تفکر بسیجی امروز عامل اصلی پیروزهای اسلامی است

بیرجند – خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی گفت: امروز تفکر ناب اسلامی، روحیه جهادی و بسیجی عامل اصلی پیروزی ها و تثبیت و بقاء آن در کشورهای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه اردوهای طرح هجرت خراسان جنوبی اظهارداشت: تفکر بسیجی و روحیه جهادی عامل اصلی توسعه ارزشهای اسلامی در منطقه و دنیا است.

وی با بیان اینکه بسیج محصول انقلاب اسلامی ایران است که بارهبری حضرت امام(ره) احیا و با رهبری مقام معظم رهبری تبیین درست و محکم شد، ادامه داد: این تفکر امروز با پشتیبانی مردم در حال توسعه است و موجب بیداری اسلامی شده است.

وی گفت: یکی از جلوه های این تفکر ناب پیروزی شگفت انگیز درغزه است که  این تفکر ناب در ایران شکل گرفت و محقق شد.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: در حمله اخیر اسرائیل به غزه ، مسلمانان غزه توانستند با مقاومتی جانانه رژیم اسرائیل را به ذلت بکشانند و با پیروزی های عزتمندانه به دنیا نشان دادند الهام از تفکر ناب بسیجی و حاکمیت اسلام ناب می تواند مسلمانان را به نقطه های کمال و پیروزی برساند.

رشید با بیان اینکه رژیم صهیونیستی تصور می کرد در شرایط فعلی که سوریه درگیر جنگ داخلی است ،حمله به غزه می تواند به عنوان یک برگ برنده برای آنها در منطقه محسوب شود، تصریح کرد: دنیا مشاهده کرد که  این سران رژیم صهیونیستی بودند که ملتمسانه به دنبال برقراری آتش بس در این جنگ بودند.

کد مطلب 1750247

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها