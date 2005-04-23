اعلام اسامي اعضاي هيأت داوران جشنواره كن

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، همانطور كه پيشتر هم اعلام شده بود، امير كوشتوريتسا فيلمساز نامدار بوسنيايي رياست هيأت داوران بخش مسايقه بين الملل را بر عهده دارد. ديگر اعضاي هيأت داوران اين بخش عبارتند از سلما هايك، خاوير باردم و ناديتا داس به عنوان بازيگر، آنيه واردا، جان وو، بنوا ژاكو و فاتح آكين به عنوان فيلمساز و يك رمان نويس آمريكايي به نام توني موريسن. آخرين فيلم فاتح آكين، فيلمساز سرشناس ترك، با عنوان "عبور از پل" در بخش خارج از مسابقه جشنواره كن امسال نمايش ويژه خواهد داشت.

در بخش نوعي نگاه، الكساندر پين امريكايي رييس هيأت داوران است و بتسي بلير بازيگر، ساندرا دن هامر مديز جشنواره فيلم روتردام، كاتيا شاپوتيه و ژنويوه ولكوم روزنامه نگار، ژيل مارچان فيلمساز و فيلمنامه نويس و ادواردو آنتين منتقد ديگر اعضاي هيأت داوري هستند.

بنا به اين گزارش، به نقل از آژانس فرانس، در بخش دوربين طلايي كه ويژه فيلم هاي اول است، عباس كيارستمي فيلمساز نام آشناي ايراني رييس هيأت داوران خواهد بود و پاتريك شامويسيو نويسنده، مالك شيبان فيلمساز، رومين ويندينگ فيلمبردار و اسكات فونداس و ايو آليون منتقد در كنار او به عنوان همكار حضور دارند.

