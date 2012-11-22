۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

توزیع اقلام نذورات محرم و صفر در سیستان و بلوچستان آغاز شده است

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: توزیع سهمیه مواد غذایی نذورات محرم و صفر در استان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا سرگزی اظهار داشت: این سهمیه ها در اختیار هیئت های عزاداری، مساجد، حسینیه ها و تکیه ها قرار خواهد گرفت.

وی گفت: مواد غذایی نذورات ماه محرم و صفر شامل برنج هندی و گوشت گوساله منجمد است که براساس گستردگی جمعیت هیئت های مذهبی با قیمتی کمتر از بازار به آنها عرضه می شود.

وی افزود: هیئت امنای هیئت های مذهبی می توانند با معرفی نامه سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان امام خمینی (ره) ساختمان شهید بهمنی و در شهرستان ها به ادارات صنعت، معدن و تجارت مراجعه و نسبت به اخذ حواله نذورات اقدام نمایند.

