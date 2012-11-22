بخش پیوند کلیه در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا اکبرپور گفت: بخش پیوند کلیه بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد به زودی با حمایت خیران، دانشگاه علوم پزشکی، بیمه ها، مراجع قضایی، اجتماعی و فرهنگی راه اندازی می شود.



وی تأکید کرد: پارسال چهارمحال و بختیاری رتبه نخست کشور در اهدای عضو را به خود اختصاص داد.



اکبرپور افزود: پارسال ۱۶ اهدای عضو در چهارمحال و بختیاری انجام شد.



مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هم اکنون ۱۲۳ نفر در نوبت پیوند کلیه قرار دارند.



وی گفت: هر بیمار پیوند کلیه ماهانه بین ۵۰۰ هزار تا دو میلیون ریال هزینه دارویی دارد.



اکبرپور خاطرنشان کرد: همکاری تمامی دستگاه های اجرایی مربوط و خیران برای تأمین داروی بیماران پیوند کلیه ضرورت دارد.

یادواره شهدای جامعه پزشکی بروجن برگزار می شود



فرماندار شهرستان بروجن از برگزاری نخستین یادواره شهدای جامعه پزشکی بروجن خبرداد.



فتاح کرمی گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس، جامعه پزشکی در کنار رزمندگان و همگام با آن ها برای حفظ کشور و ارزش های اسلامی جان فشانی و حماسه آفرینی کرده اند.



وی تأکید کرد: برگزاری یادواره شهدا فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت محسوب می شود.



کرمی افزود: حضور پزشکان در جبهه ها علاوه بر ایثارگری و شهادت، باعث کاهش تلفات انسانی در جنگ شد.



وی تصریح کرد: تجلیل از پزشکان، پرستاران، امدادگران و دانشجویان شهیدی که در سنگر پاسداری از اسلام و انقلاب جان فشانی کرده اند، بر تمامی مسئولان و بازماندگان آن ها ضروری است.

مراسم مناسبت های ملی و مذهبی بصورت گردشی درمجتمع ادارات شهرکرد برگزار می شود



فرماندار شهرستان شهرکرد از اجرای مراسم مناسبت های ملی و مذهبی به صورت یک نواخت و گردشی در مجتمع ادارات آیت الله طالقانی شهرکرد خبرداد



مراد کاظمی گفت: از ابتدای امسال تاکنون با همکاری و هماهنگی روابط عمومی های مجتمع ادارات، مراسم مشترک مناسبت های ملی و مذهبی به صورت یک نواخت و گردشی برگزار می شود.



وی تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه ها به صورت مشترک و نوبتی، رسیدگی بیشتر به امورات ارباب رجوع و صرفه جوئی در وقت و هزینه است.



کاظمی افزود: امیدواریم برنامه یاد شده برای همیشه به عنوان یک الگو و سنت در مجتمع ادارات شهرکرد ماندگار شود.



وی تصریح کرد: هم اکنون در مجتمع ادارات آیت ا... طالقانی شهرکرد ۱۸ اداره استانی و شهرستانی مشغول به فعالیت هستند.

همایش نوجوانان عاشورایی در بروجن برگزار شد



همایش نوجوانان عاشورایی با حضور بیش از ۷۰۰ نفر از نوجوانان این شهر در حسینیه سالار شهیدان بروجن برگزار شد.

در این همایش سخرانی های مختلفی در خصوص واقعه کربلا ایراد شد.

همچنین در این همایش مراسم عزاداری امام حسین(ع) برگزار شد.

شرایط بهبود تولید در مجتمع های دامپروری چهارمحال و بختیاری برسی شد



مدیرترویج وهماهنگی جهادکشاورزی گفت:جلسه بهبود شرایط تولیدی مجتمع های دامپروری استان جهت رفع مشکلات مجتمع های دامپروری استان برگزار شد.



پیام قاسمی هدف از برگزاری این جلسه را طرح مشکلات ومسائل مجتمع های دامپروری وارائه راهکار حل مشکلات بیان کردو افزود:دراین جلسه که باحضور مسئولین مربوطه برگزار شد مدیرعاملان مجتمع ها مشکلات موجود درمجتمع های استان را بازگو کردند.

وی بیان داشت: مجتمع های دامپروری یکی اقدامات مهم و اشتغالزا دولت در این استان بوده است.

استفاده از علم فارغ التحصیلان دامپروری درپرورش دام در چهارمحال و بختیاری ضروری است



رئیس سازمان جهادکشاورزی بااشاره به نام گذاری سال تولیدملی وحمایت ازکاروسرمایه ایرانی بیان کرد: باتوجه به مشکلات اقتصادی وتحریم تولیدکنندگان باید بتوانند برمشکلات خودغلبه کنند واستفاده مجتمع ها از علم فارغ التحصیلان رشته دامپروری ،پیگیری مشکلات مجتمع ها توسط کارشناسان مجرب تحقیقات کشاورزی می تواندرحل مشکلات مجتمع های دامپروری کمک کند.

صفدر نیازی بیان داشت: بهره گرفتن از کارشناسان دامپروری در مجتمع های دامپروری ضروری است و نیاز است که دامپروران این استان از فارغ التحصیلان مشاوره بگیرند تا درتولید موفق تر باشند.

وی اذعان داشت: چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای بزرگ تولید کننده شیر و گوشت کشور است.

وی ادامه داد: فارغ التحصیلان دامپروری تاثیر بسیار زیادی در بالا بردن تولیدات لبنی و گوشتی این استان دارند.

چهارمحال و بختیاری دارای قابلیت فراوان برای توسعه شهرکهای دامپروری است



معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری گفت: دراستان قابلیت بالایی جهت توسعه مجتمع های دامپروری داریم وهم اکنون استان دراین زمینه از رشد خوبی برخوردار است وراه اندازی شرکت های خدمات آموزشی،نظارت وآزمایش خوراک دام وارائه فرمول مناسب تهیه خوراک دام به کارخانه داران ،افزایش سالهای بازپرداخت تسهیلات ازچهارساله به 10سال، استقرار دفاتر دامپزشکی در مجتمع ها از اقدامات انجام شده در جهت رفع مشکلات مجتمع ها است.



برزو هیبتیان ادامه داد: چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای با قابلیت فراوان برای توسعه شهرک های دامپروری است.

وی بااشاره به بالا بودن تعداد فارغ التحصیلان کشاورزی و دامپروری در این استان، ادامه داد: توسعه شهرک های دامپروری می توان اشتغال بالایی برای این دسته از فارغ التحصیلان کشاورزی ایجاد کند.