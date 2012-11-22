نبود تشکلهای قوی مشکل بخش کشاورزی گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی استان افزود: انجمن ها و تشکل قوی اگر شکل بگیرد و پای کار بیاید بسیاری از مشکلات رفع می شود.

وی اظهار داشت: به لحاظ کارشناسی معتقدیم حرکت کشاورزی به معنای حرکت صنعت است و باید کشاورزی تقویت شود.

وی تصریح کرد: تشکل ها نقش تعیین کننده ای دارند و اگر تشکل داشته باشیم، باهم برای توسعه بخش کشاورزی تفاهم می کنیم.

غلامی گفت: در اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن استان این تشکل ها شکل گرفت و درحال کار است.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان گفت: 110 هزار زارع و 210 هزار بهره بردار در استان فعالیت دارند که اگر تشکل ها شکل بگیرند، مشکلات حل می شود.

وی افزود: تقویت بیمه های تجاری و تکمیلی، اقلیم و آب و هوا از جمله محورهایی است که باید در بخش کشاورزی استان مورد توجه قرار گیرد.