هزاران نفر به استقبال انتقام سيت رفتند

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر" ، قرار است امروز جرج لوكاس به عنوان خالق "جنگ هاي ستاره اي" در ميان هواداران فيلم ظاهر شود و به اين ترتيب او پس از سال 1987 براي نخستين بار در مراسم رسمي همايش هواداران حضور مي يابد. مراسم موسوم به "جشن سوم" تا فردا ادامه خواهد داشت و گزارش هاي رسمي حاكي از آن است كه به دليل حضور نمايندگان رسانه ها از گوشه و كنار جهان و همينطور علاقمندان فيلم از مناطقي نظير ژاپن، مكزيك و اروپا حتي يك اتاق خالي هم در هتل هاي شهر پيدا نمي شود.

جشن هاي اول و دوم به ترتيب در سال هاي 1999 در دنور و 2002 در ايندياناپليس بدون حمايت و حضور شركت لوكاس فيلم برگزار شده بود. اما شركت فيلمسازي لوكاس براي نخستين بار اين جشن را تأييد و از آن حمايت كرده است. بسيار از علاقمندان و حاضران در جشن با لباس هاي ويژه شخصيت هاي "جنگ هاي ستاره اي" در مراسم شركت كرده اند.

اين گزارش به نقل از AP حاكي است، "انتقام سيت" آخرين قسمت از سه گانه جديد جرج لوكاس است كه وقايع آنها پيش از "جنگ هاي ستاره اي" اول رخ مي دهد. قرار است فيلم جديد با حضور ستارگاني چون يوان مك گرگور، هايدن كريستنسن، ناتالي پورمن و ساموئل ال جكسن روز 19 مي در بسياري از نقاط جهان اكران شود.