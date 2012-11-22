احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از این به بعد یکی از مهمترین برنامه های فدراسیون کشتی و مدیریت تیم های ملی برای بررسی توانمندی استان ها در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی، نظارت بر برگزاری مسابقات استانی است.



وی ادامه داد: در این طرح فدراسیون کشتی و مدیریت تیم های ملی، هیئت های استانی برنامه برگزاری تمامی رقابت های استانی خود به خصوص پیکارهای انتخابی را به فدراسیون اطلاع رسانی کرده و فدراسیون نیز یکی از ناظران خود را برای نظارت بر نحوه برگزاری و همچنین شناسایی استعدادهای کشتی آزاد و فرنگی استان های مختلف اعزام می کند.



دبیر هیئت کشتی قم افزود: این مهم موجب می شود تا چهره های مستعد اما کم نام و نشانی که در کشتی آزاد و فرنگی استان ها دارای توانمندی و قابلیت های فنی قابل توجهی هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و با انگیزه تر در مسابقات حضور یابند.



وی یاد آورشد: به همین منظور با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی هیئت کشتی استان قم جدال مدعیان کشتی آزاد امروز برگزار می شود و به همین منظور رضا لایق بعنوان نماینده حوزه مدیریت تیم‌های ملی و امور فنی در مسابقات انتخابی کشتی آزاد بزرگسالان استان قم حضور خواهد داشت.



رضایی بیان داشت: رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد رده سنی بزرگسالان استان قم امروز پنجشنبه دوم آذرماه در سالن کشتی مرحوم سلطان نژاد مجموعه ورزشی تختی شهر قم برگزار می‌شود و امیدواریم شاهد رقابت نزدیک و جذابی از نظر فنی و کیفی بین شرکت کنندگان در این پیکارها باشیم.



وی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی کشتی قم تاکید کرد: با وجود اینکه از نظر مالی با مشکلات و محدودیت های فراوانی مواجه هستیم اما مربیان دلسوز و زحمت کش کشتی آزاد و فرنگی هیئت، لحظه ای دست از تلاش و کار نکشیده اند اما باید انتظارات آنها را نیز برآورده کنیم که در این مسیر از فدراسیون کشتی و اداره کل ورزش و جوانان یاری می طلبیم.



دبیر هیئت کشتی استان قم افزود: در سال های اخیر کشتی یکی از پرافتخارترین ورزش ها بوده است اما هیئت از نظر مالی نتوانسته است انتظارات همکاران پرتلاش خود و قهرمانان ارزشمند این رشته را برآورده کند، زیرا ما از نظر مالی امکان حمایت از آنها را نداریم و این مشکل هیئت های استانی باید در رده های بالاتر مورد بررسی قرار بگیرد.

