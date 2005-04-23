كابوس در كن 58

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، وقتي مديران جشنواره كن هفته گذشته فهرست فيلم هاي بخش مسابقه و ساير بخش هاي رسمي دوره پنجاه و هشتم را اعلام كردند، توجه رسانه هاي گروهي عمدتاً معطوف به نام هاي بزرگ و سرشناس شد. ضمن اينكه رويگرداني از سنت سال گذشته در توجه به آثار مستند سياسي نظير فارنهايت 911، برنده نخل طلا، هم يكي ديگر از وجوه اهميت اين خبر بود.

اما بي ترديد يكي از بحث انگيزترين فيلمهايي كه نامشان در فهرست بخش هاي رسمي جشنواره كن امسال به چشم مي خورد، مستندي است كاملاً سياسي ساخته آدام كرتيس، تهيه كننده تلويزيون BBC، كه نخستين حضور خود را در معتبرترين جشنواره سينمايي جهان تجربه مي كند.

"قدرت كابوس" نسخه سينمايي و دو ساعت و نيمه از مستندي به همين نام است كه چندي پيش در قالب سه قسمت يك ساعتي از شبكه دوم تلويزيون دولتي انگلستان پخش شد و به شدت مورد استقبال قرار گرفت. اين مستند برنده جايزه بفتا در بخش خارج از مسابقه جشنواره كن پخش خواهد شد.

مستند تأثير گذار كرتيس مدعي است كه تهديد شبكه هاي تروريستي عليه كشورهاي غربي به شدت از سوي سياستمداران و رسانه ها منحرف و اغراق آميز جلوه داده شده است.

طرح داستان هاي درهم آميخته از نومحافظه كاران آمريكايي و اسلامگرايان راديكال از ديگر مباحث مطرح شده در مستند بحث انگيز "قدرت كابوس" است.

مسنتدساز بريتانيايي درباره نحوه انتخاب فيلمش براي شركت در كن مي گويد: "جريان حضور فيلم من در جشنواره كن به دو ماه پيش برمي گردد.

ظاهراً تيري فرمو، مدير هنري جشنواره، نسخه دي وي دي مجموعه را ديده بود و بعد با من تماس گرفت و پيشنهاد كرد كه با تدوين دوباره آن، در كن حضور يابم. من هم تمام اين مدت را روي تبديل مجموعه به يك نسخه سينمايي كار و يك هفته تمام در اتاق تدوين سر كردم تا آن را براي جشنواره آماده كنم."