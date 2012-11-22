۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

در کهگیلویه و بویراحمد/

واحدهای شن و ماسه آلوده کننده محیط زیست به مراجع قضایی معرفی می شوند

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: واحدهای شن و ماسه آلوده کننده محیط زیست به مراجع قضایی معرفی می شوند.

عطا پورشیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارخانه های تولید شن و ماسه حاشیه رودخانه بشار مشکلات عدیده زیست محیطی ایجاد کرده اند.

وی بیان کرد: محیط زیست در طی سالهای گذشته به این موضوع پرداخته و اخطارهای زیادی به واحدهای آلوده کننده محیط زیست رودخانه بشار داده است.

پورشیرزاد اظهار داشت: طبق ضوابط همچون گذشته در چارچوب قوانین و مقررات، علیه واحدهای آلوده کننده محیط زیست اعلام جرم می کنیم.

وی عنوان کرد: آزمایشهای لازم از سوی کارشناسان محیط زیست انجام شده و مستندات برای ارائه به دستگاه قضایی آماده می شود.

مدیرکل محیط زیست استان تاکید کرد: هرگونه آلودگی آب، هوا و .. جرم محسوب شده و محیط زیست اقدام به پلمپ واحدهای آلوده کننده می کند.

وی همچنین یادآور شد: گشت های ویژه محیط زیست برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در استان به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند.

 

کد مطلب 1750298

