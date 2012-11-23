نذر تلاشی برای رسیدن به قرب الهی/ ترویج فرهنگ نذر معنویت را در جامعه بالا می برد

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در فرهنگ اسلام برخی از احکام و دستورات الهی جایگاه ویژه ای دارند که یکی از این احکام و دستورات الهی بحث نذر است.

وی ادامه داد: بر طبق آنچه در قرآن به این مهم ذکر شده است آنان که به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است(قیامت) می ترسند و همچنین در روایات اهل بیت (ع) هم در مورد نذر و جایگاه آن متعدد بیان شده است.

وی با اشاره به اینکه در مباحث فقهی هم علما بابی جداگانه برای این مهم در نظر گرفته اند بیان داشت: نذر فقط برای برآورده شدن حاجات نیست بلکه برای تلاش برای رسیدن به قرب الهی است و اساسا نذر در اموری است که شرعا جایز است و متعلق نذر نباید حرام و مکروه باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اظهار به اینکه تلاش برای نهادینه کردن نذورات فرهنگی قدمی بزرگ است ادامه داد: اگر این فرهنگ را در جامعه ترویج کنیم قطعا روح همدلی، برادری و ارتقاء سطح معنویت در جامعه بالا خواهد رفت.

وی افزود: نذر فرهنگی به مفهوم استفاده از ظرفیت و پتانسیل فکری افراد است که می‌توانند وقت خود را به کارهای فرهنگی اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه مال و ثروت، میوه ی درخت انسانی است و انسان برای بیمه کردن آن، این میوه را نذر می‌کند و به دیگران می‌بخشد خاطرنشان کرد: اگر ریشه‌های این درخت را که توانمندی است به دیگران ببخشیم تکثیر آن درخت ممکن می‌شود و امروز کشور ما بیش از همیشه به این درخت نیازمند است.